Agriculture – Enième projet annoncé pour le Sud

Le ministère de l’Agriculture et de l’élevage (MINAE) annonce le partenariat avec des organismes tels que la FAO et le PAM pour sauver le Sud. Une énième annonce, depuis le début de la période de Kere, qui veut allier secours d’urgence et développement économique et social.

Harifidy Ramilison, ministre de l’Agriculture, parle enfin d’une « coordination des actions d’urgence et de développement » pour le grand Sud à l’issue de la visite des premiers responsables de la FAO et du PAM à Madagascar à son bureau le 3 septembre dernier.

En effet, du temps où l’on annonçait de nouvelles démarches pour sauver la population de la famine, des actions réalistes tardent à se concrétiser. « Les actions d’urgence continuent mais une nouvelle stratégie de lutte contre la sécheresse pour que l’Agriculture puisse être possible dans cette partie de l’île a été discutée et concoctée » a déclaré le ministre, reconnu pour être à cheval avec les réalités du Sud.

Dans la coordination des actions, il est question de prépositionnement de vivres, de la logistique et du conditionne- ment. Des banques alimentaires et des banques de semence sont envisagées. La mise en place de rideau vert ou brisevent avec le ministère de l’Environnement et du développement durable (MEDD) entre également, selon le ministre, dans le projet intégré de sécurité alimentaire durable. La concrétisation sur terrain est vivement attendue.