Traitement – La gélule de Covid-organics bientôt disponible

La version gélule du Covid-organics (CVO+) sortira dans quinze jours au plus tard, selon la déclaration du président de la République, Andry Rajoelina, hier. C’est au mois de juin que le chef de l’État a annoncé la production de ce médicament, par la Pharmalagasy.

« Il y a des protocoles à suivre, avant la production d’un médicament. Des tests ont été effectués dans des laboratoires locaux, en partenariat avec des laboratoires étrangers. Tout est maintenant au point. Nous ne pouvons passer à la production qu’une fois prouvée l’efficacité du médicament sur les animaux et sur les hommes », indique-t-il lors de son intervention bimensuelle sur l’émission spéciale Covid-19, hier.

Le CVO+ est un produit pharmaceutique malgache, indiqué dans la prévention et le traitement du coronavirus. Il est composé d’artémésia, de Ravintsara, et d’autres produits médicamenteux malgaches.

Le chef de l’État a martelé son efficacité, autant dans la prévention que dans le traitement des patients. Selon lui, le Covid-organics a permis à Madagascar de ne pas enregistrer autant de mort que dans d’autres pays, comme l’Inde ou l’Amérique Latine. Sept millions de personnes auraient pris du CVO.

Le CVO+ n’est pas le seul médicament utilisé dans le traitement du coronavirus. Les essais cliniques, de l’injection d’artésunate connu pour le traitement du paludisme, associé à la vitamine C auraient également réussi, selon toujours Andry Rajoelina. La semaine dernière, les professionnels de santé, dont des chercheurs, ont rapporté que ces essais cliniques ont été réalisés sur trente deux malades symptomatiques.

L’artésunate serait efficace à 75% lorsqu’elle est injectée seule et le taux d’efficacité serait de 70%, lorsque l’artésunate est combinée avec de la vitamine C. Des professionnels de santé indiquent qu’on ne peut pas affirmer l’efficacité d’un médicament avec une trentaine de patients. « Il faut continuer les essais cliniques pour avoir des résultats plus fiables », exhortent-ils.