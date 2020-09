Rallye du Mont-Blanc – Crash et abandon pour Hugo Louvel

Victimes d’un accident dans l’ES6, Hugo Louvel et Alex Vidal ont été contraints à l’abandon au Rallye du Mont-Blanc. Ils étaient alors troisièmes de la catégorie RC4A.

FORTUNES diverses pour Hugo Louvel et Alexandre Vidal, au Rallye du Mont-Blanc. Après avoir parfaitement entamé la course, ils sont partis à la faute dans l’ES6, vendredi en fin d’après-midi. Le jeune pilote était en mode « flat out », comme en témoignent les quelques séquences vidéo publiées sur Youtube.

Flirtant avec les limites, il les a même franchies par moments, avant de regagner le contrôle de sa voiture. Malheureusement, la Peugeot 208 Rally 4 n°58 a dévié de sa trajectoire dans une courbe sur la gauche, qui semblait se refermer. Dès lors, elle a tapé un muret, puis a perdu ses roues, avant de se retrou­ver en tête-à-queue.

Le choc a été d’une violen­ce inouïe, mais l’équipage s’en est sorti indemne. Impossible par contre de repartir vu les dégâts subis par la machine. Hugo et Alex ont alors été contraints à l’aban­don.

Note mal comprise

Vraiment dommage puisqu’ils avaient toutes les chances de terminer sur le podium à l’issue de cette première manche de la Peugeot 208 Rally Cup.

L’ancien champion de Madagascar de karting et de slalom a expliqué l’origine de l’accident, quelques heures plus tard : « Une note mal comprise nous a définitivement éliminés de la course au podium. Les chronos étaient là et nous en retenons le positif. Nous avons beaucoup appris sur cette première journée. Je suis sincèrement désolé pour tous ceux qui nous suivent et nous font confiance. ».

Effectivement, ils étaient sur un très bon rythme avant leur crash. Après cinq épreuves spéciales, ils se trouvaient à la troisième place dans la catégorie RC4A. Catégorie où évoluent les protagonistes de la Peugeot 208 Rally Cup.

Ce Rallye du Mont-Blanc s’est donc fini prématurément pour Hugo et Alex. Mais comme on dit, il n’y a pas d’échecs, il n’y a que des expériences. C’est le métier qui rentre et ils « reviendront plus forts » au rallye suivant. Le prochain rendez-vous justement est fixé pour les 9, 10 et 11 octobre. Il s’agit du Rallye des Cardabelles, sur un revêtement « terre » cette fois-ci.