Projet hazavana ho anao – Des foyers voient la lumière

Dans son périple à travers plusieurs régions, le président de la République a distribué des lampes solaires. Plusieurs foyers ont ainsi pu voir pour la première fois la lumière.

La lumière à moindre coût. C’est l’objet du projet Haza­vana ho anao initié par le président de la République depuis plusieurs mois. Il l’a commencé à Toliara et à Fianarantsoa avant d’enchaîner par Antsi­rabe, Brickaville, Foulpointe et Fenerive Est. Il s’agit de distribuer des lampes solaires aux foyers que Andry Rajoelina croise dans ses tournées. L’objectif d’apporter la lumière dans des endroits qui mettront encore du temps pour voir des poteaux électriques ou des poteaux solaires. La plupart de ces foyers utilisent encore des bougies dont le coût mensuel grève le revenu déjà dérisoire des paysants comme l’a souligné le président de la Républi­que à Foulpointe. La lampe solaire est distribuée gratuitement et ne génère aucune charge dans le fonctionnement.

L’initiative est unanimement saluée par les heureux bénéficiaires qui ne s’attendaient pas à sortir des ténèbres aussi tôt. Ils ne l’imaginaient pas même dans leur rêve. Certains ont découvert pour la première fois une ampoule et s’en émerveillaient avec la lumière qu’elle dégage. C’est la fin de la galère avec la loupiote fournie par une bougie. C’est d’autant plus intéressant qu’ils ne connaissent pas les affres du délestage. La nuit est devenue claire et rassurante dans ces régions où l’insécurité oblige les gens à se terrer chez eux dès le coucher du soleil.

À point nommé

Avec la lampe solaire, les élèves peuvent également lire des livres sans risquer d’abîmer les yeux. L’occasion tombe même à point nommé car outre la lampe solaire, Andry Rajoelina a également distribué des Rakibolana pour l’EPP Manarapenitra d’Ampa­sipotsy à Fenerive Est et ces six cent futurs occupants. Le savoir et la lumière se retrouvent ainsi au même moment au même endroit formant un tandem redoutable pour le développement. Eh oui, l’éducation va de pair avec le confort pour sortir plusieurs districts de l’ignorance et de la pauvreté. Le président de la République en a fait son credo pour aller plus vite en attendant que les projets à long terme sur les énergies renouvelables se mettent en place. La population a assez attendu. « Aucun district ne peut être en retard de développement » a souligné Andry Rajoelina. La lumière est un facteur de développement pour un village, une région. Elle transforme fondamentalement le rythme de vie de la population. Elle permet de rallonger le temps de travail pour une couturière, un artisan, un enseignant..

Il fallait y penser mais il a fallu attendre soixante ans pour que quelqu’un le comprenne.