Jazz malgache – En deuil d’Anna Razafimbahiny

Une personnalité exceptionnelle, Anna Razafimandimby laisse orpheline la scène musicale.

«Le jazz, c’est le voyage. Tel un voyage, le jazz se nourrit de tout et il varie à l’infini » disait-elle. D’une grande humilité, fervente adepte du partage et de la communion à travers la musique, Anna Razafi­mandimby restera à jamais cette artiste émérite qui vouait une passion intarissable pour le jazz. Une dame d’une grande générosité qui a su inspirer toute une génération de musiciens à suivre ses pas, par sa contribution à valoriser leur talent. Elle vient d’entamer son ultime voyage à l’âge de 63 ans, laissant derrière elle tout un héritage et un amour inconditionnel pour le jazz à perpétuer pour l’avenir.

Une véritable artiste dans l’âme, actrice active culturelle et mélomane aguerrie, elle a su marquer de son empreinte la scène musicale nationale et la scène internationale où elle n’a cessé d’arborer fièrement l’étendard de la Grande île. Issue d’une grande famille de musiciens, Anna Razafi­mandimby transcenda le public de sa voix chaleureuse et grave, à chacune de ses apparitions à travers ses interprétations des plus grands standards du jazz, du blues et du soul. « Nous venons de perdre une artiste exceptionnelle, une disparition qui nous émeut grandement et qui nous laisse tous orphelins » confie Désiré Razafin­drazaka, président du comité du festival international Madajazzcar. Bien au-delà de son statut d’artiste donc, Anna Razafi­mandimby a également mis un point d’honneur à promouvoir le jazz à travers les médias.

Une jazzwoman solidaire

D’une grande détermination, elle n’a ainsi cessé de contribuer au développement du jazz dans la Grande île. Ancienne directrice de la Radio Lazan’Iarivo (RLI), elle en a forgé l’identité en faisant d’elle une station culturelle, par la promotion exclusive du jazz. De même, que le projet « Jazz train » qui sillonnait les campagnes des Hauts plateaux avec des musiciens dans les wagons, les « Portes ouvertes du jazz » au Centre culturel français d’Antananarivo, ainsi que l’émission « Jazzine » sur une chaîne nationale privée. Sa plus grande pierre à l’édifice du jazz malgache reste le concours découverte du jazz RLI. Il a notamment révélé de grosses pointures comme Joël Rabesolo ou Tabiha Mahatozo. Serge Ramiandri­soa, chanteur et musicien affirme en évoquant une chanson de l’illustre Cesaria Evora « Je présente mes hommages à cette voix chaude et langoureuse qui sublimait notamment cette belle composition ».