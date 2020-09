Enseignement – Les rentrées scolaires et universitaires fixées

Le début de l’année scolaire 2020-2021 est fixé au mois d’octobre. Pour l’enseignement supérieur, la rentrée universitaire 2019-2020 est programmée le 2 novembre. « Les zones nationales devraient reprendre d’ici le mois de novembre, ce qui permettra aux étudiants de rejoindre leur établissement ». L’annonce a été faite par le président de la République, Andry Nirina Rajoelina, hier.

« La rentrée sera pour le 26 octobre, pour les écoles primaires et secondaires publiques, sauf pour les élèves de la classe de Terminale. Ils attendront le mois de novembre, car il y aura encore l’examen de baccalauréat », explique-t-il.

Les épreuves de l’examen du baccalauréat général se dérouleront du 19 au 23 octobre, et celles du baccalauréat technique et professionnel et technologique, du 26 au 29 octobre. D’après le chef de l’État, les établissements scolaires privés, notamment, les écoles françaises ont déjà obtenu l’autorisation du ministère de l’Éducation nationale, pour commencer en ce mois de septembre. Ils peuvent choisir la date qui leur convient.

Andry Rajoelina rassure qu’il n’y aura pas d’année blanche pour les universités.