District de Mitsinjo – Un maire sous mandat de dépôt pour escroquerie

Après plusieurs mois de cavale, l’élu de la commune rurale d’Antogomena-bevary a été arrêté et placé sous mandat de dépôt à la prison de Marofoto, vendredi.

Le maire élu de la commune rurale d’Antogomenabevary, du district de Mitsinjo, dans la région Boeny, Lucien Farimila, est placé sous mandat de dépôt depuis vendredi, à la maison carcérale de Marofoto, à Mahajanga, après son défèrement au parquet. Et ce, après plusieurs mois de cavale, à la suite d’un avis de recherche lancé par la brigade de recherche criminelle au mois de février. Il est accusé d’escroquerie et de blanchiment d’escroquerie. Son épouse est aussi recherchée, car le couple agit en réseau. C’était un ancien guide touristique.

L’affaire remonte au mois de mai 2019 quand le couple qui habitait à Antananarivo, a proposé à un opérateur de la filière vanille l’achat de 500 kg prévus pour l’exportation. « Nous étions deux à lui proposer 310 kg sur lesquels je fournissais 60 kg. Nous avions conclu l’affaire chez lui. Il nous a remis deux chèques de garantie d’une valeur respective de 1,500 milliard et de 375 millions ariary. Le kilo se vendait à 1 200 000 ariary à cette époque. Son épouse et lui nous avaient donné rendez-vous le lendemain matin pour remettre l’argent liquide en échange des chèques. Malheureusement, le lendemain, la maison était vide quand nous y avions sonné. Et pourtant, ils prétendaient être des opérateurs économiques dans la filière et propriétaires de la résidence, car nous y avions vu tout le matériel nécessaire pour traiter les produits dans cette habitation. Ils ont disparu et même le loyer de la grande villa n’a pas été payé », explique la victime.

Une plainte a alors été déposée auprès du parquet de Mahajanga et un avis de recherche a été lancé. L’escroc était candidat-maire dans la commune rurale d’Antogomena-bevary, à Mitsinjo, sous les couleurs du parti « Firasainkina ho fam pandrosoana », lors des communales du 27 novembre. Au mois de février, il a pu passer entre les mailles du filet des limiers venus l’arrêter à Katsepy, où il a abandonné sa moto. Les forces de l’ordre ont procédé à la saisie de celle-ci.

Ce n’est que jeudi vers 11 heures du matin, qu’il a été surpris dans un bar à Antsahavaky. Le faussaire a encore tenté de s’échapper en sautant par-dessus la clôture d’une piscine, mais il a été vite maîtrisé par les gendarmes. « Il était en compagnie du chef du district de Mitsinjo et du chef d’arrondissement central quand les forces de l’ordre ont procédé à son arrestation. Un fait assez étonnant : le chef du district était au courant de notre plainte et de l’avis de recherche lancé contre le maire, et il devait nous avertir au cas où il le rencontrerait », déplore l’opérateur économique.

Le maire de la commune rurale d’Antogomena-bevary était le grand absent lors de la cérémonie officielle de la remise d’écharpe à l’hôtel de ville de Mahajanga, vers le mois de janvier.