Conférence des évêques – Rappel des messages forts du Pape François

La Conférence des évêques commémore le premier anniversaire du Pape François à Madagascar. La visite du numéro Un du Vatican dans la Grande île a marqué l’histoire de l’Église catholique et du pays également. À cette occasion, les évêques ont tenu à rappeler les points forts des messages du Pape François pour raviver la foi des fidèles. « Si nous voulons que notre pays accède au développement, nous devons tenir à cœur les messages du Pape François. Quant il a prononcé son discours à Iavoloha, il a souligné les richesses qu’on ne trouve nulle part dont la bonté de la nature et la biodiversité », déclarent les évêques.

Il y a un an jour pour jour, le chef de l’église catholique romaine a effectué une visite apostolique à Madagas­car. Une visite qui a raffermi les relations entre Madagascar et le Vatican sur le plan diplomatique d’une part, et soudé la cohésion, d’autre part. Les fidèles se rappellent ces moments inoubliables qu’ils ont vécus durant le passage du Pape François dans la capitale et ses environs.

Le pèlerinage en famille à Soamandrakizay, les rues et tous leurs recoins noirs de monde à chaque passage du cortège, la retransmission en direct des cérémonies sur les chaînes nationales, les messages du Pape sont gravés dans l’esprit des fidèles.

Ainsi, toutes les forces acquises durant la visite apostolique devraient être transformées en « une énergie pour contribuer au développement, notamment pour les jeunes », souligne la conférence des évêques.