Climat – Concours pour les universitaires

Opportunité pour les étudiants malgaches fascinés par les technologies de l’information et de la communication (TIC) et intéressés par la lutte contre le changement climatique. Ericsson lance son concours annuel Ericsson Innovation Awards (EIA) 2020 dont le thème est « Se réapproprier l’avenir ». Il permettra aux candidats de développer des nouvelles idées innovantes, avec le soutien des experts d’Ericsson.

Ainsi, les candidats doivent démontrer comment les TIC peuvent-elles permettre d’atténuer radicalement le changement climatique, tant pour les consommateurs que pour les industries? Des recherches d’Ericsson ont déjà prouvé que les solutions TIC ont le pouvoir d’améliorer l’utilisation de l’énergie dans les opérations industrielles, de minimiser les impacts environnementaux négatifs et de permettre une réduction des émissions mondiales de carbone jusqu’à 15 % d’ici 2030. « Grâce à nos recherches et à notre collaboration avec des partenaires universitaires et industriels, nous savons que la numérisation sera le moteur de l’innovation et des opportunités », déclare Heather Johnson, responsable du développement durable et de la responsabilité d’entreprise chez Ericsson.