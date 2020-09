CEPE Tanà ville – 69,40% de taux de réussite

Contre toute attente, le taux de réussite à l’examen du CEPE connaît une légère hausse dans la circonscription de Tana-Ville. Il est de 69,40% pour cette session contre 67,55%, l’année dernière. « Le bilan est plus ou mois positif. Les résultats seront affichés dans les centres d’examen de la capitale à partir du 6 heures, ce jour », indique Lalaina Ramananantony, chef de la Circonscription scolaire de Tana-ville.

Après quelques jours de stress, les résultats des examens dans la circonscription de Tana-ville seront affichés au niveau des quarante-deux centres d’écrits de la capitale. Hier, les candidats ont reçu via message ou appris en ligne s’ils ont été admis ou non. « Mes parents et moi avons attendu les résultats depuis le week-end. J’ai beaucoup stressé jusqu’à ce que je voie le message indiquant que j’ai réussi l’examen », indique Princiah, candidate dans le centre Antanibarinandriana.

Pour certains enseignants, les élèves ont fait du mieux qu’ils pouvaient durant les épreuves du CEPE la semaine dernière. « Les candidats se sont bien débrouillés malgré certaines difficultés, surtout dans les matières comme le problème ou encore les connaissances usuelles », indique un enseignant, interrogé hier.