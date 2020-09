Basketball – Randriamampionona, excellent tri-pointeur

Sans conteste, il est le meilleur. Âgé de 23 ans, Elly Randriamampionona qui évolue sous le maillot de la Gendarmerie nationale basketball club (GNBC) est l’une des pièces maitresses incontournables de la sélection nationale, ces cinq dernières années.

Ce spécialiste du tir à trois points qui assure le poste 2 mesure 1,88m pour 78kg. Fils d’un ancien joueur de Secren Antsiranana et de Sirama Ambilobe, il avait débuté très jeune sa carrière de basketteur au sein du Sporting Club d’Antsiranana. Il évoluait plus tard au sein de l’Association sportive et culturelle de Boeny de 2014 à 2018, avant de jouer à partir de 2018 sous le maillot de la GNBC.

Il a toujours brillé sur la scène nationale comme à l’internationale depuis 2013. C’était l’année où il avait ravi pour la première fois le trophée du meilleur tri-pointeur, lors de l’Afrobasket U16G sur le sol malgache.

Avec l’ASCB, il raflait des sacres nationaux, entre autres, les titres de champion de Madagascar U18 et U20 en 2015, puis chez les U18, U20 et N1B en 2016, avant de réaliser en compétition phare un joli doublé en 2017 que sont le titre de champion national N1A et la Coupe du Président. Dans la cour des grands, son équipe avait remporté la médaille de bronze du premier Afrobasket 3×3 à Lomé Togo en 2017, durant lequel il avait ravi le trophée du meilleur tri-pointeur.

Champion national en 2019, Elly et les autres membres de l’équipe nationale ont récupéré la médaille d’or des Jeux des Iles de l’océan Indien à l’île Maurice, avant de se propulser sur le toit continental en décrochant l’or des Jeux Africains à Rabat ainsi que le trophée du concours de shoot-out. En outre, la GNBC s’est qualifiée à la phase finale de la coupe d’Afrique des clubs ou la Basketball Africa league (BAL). Les Gendarmes ont obtenu le ticket pour l’Elite16 à l’issue de la Road to BAL sur le sol malgache, début novembre 2019.

Le mois suivant à Kigali, au Rwanda, son club a accédé à la saison régulière en terminant à la seconde place de l’Elite 16. Chamboulée par la crise sanitaire causée par la pandémie du coronavirus, cette phase finale qui devait se tenir initialement à la mi-mars dans six villes du continent africain, a été reportée du 5 au 20 décembre, à Kigali au Rwanda.

«J’ai dû manquer une saison en 2018 pour suivre des formations d’élèves-gendarmes », fait remarquer Elly Randria­mampionona. Il est actuellement gendarme stagiaire. «Mon rêve est de participer dans les années à venir à la coupe du monde en basketball classique 5 contre 5 ou 3 contre 3», ambitionne Elly le shooter.