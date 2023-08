TENNIS- CIRCUIT ITF JUNIOR J60 – Mitia Voavy et Harena Voaviandraina, victorieuses du double à Harare

Le duo d’Harena Voaviandraina et de sa sœur Mitia Voavy Andraina, a fait des ravages en s’imposant au double féminin du circuit ITF Junior J60, au Zimbabwe.

Une belle performance. Le duo formé par Harena Voaviandraina et sa sœur Mitia Voavy Andraina, a fait des ravages en s’imposant en match du double féminin du circuit ITF Junior J60 qui s’est déroulé à Harare au Zimbabwe, du 31 juillet au 5 août. Les deux sœurs ont surclassé leurs adversaires, Iriela Rajaobelina sous la bannière française et la Zimbabwéenne Tadiwanashe Eunice Mauchi, en trois manches (5/7 6/2 10/6) avec un super tie-break. La troisième manche, un set particulier appelé super tie-break, est disputée lorsque le score est de un set partout. La première équipe à remporter au moins dix points avec deux points d’écart, gagne le match. La première manche a été à l’avantage de la paire formée par Iriela Rajaobelina et son amie du double. Fidèle à son style de jeu qui est de frapper fort la balle, Iriela et Tadiwanashe Eunice ont réussi un break, avant de conclure lors de leur mise en jeu (7/5). Les deux sœurs ont rectifié leur attitude sur le terrain en s’encourageant mutuellement et la confiance est revenue Elles ont réussi à égaliser un set partout et au super tie-break, elles ont gagné le match par 10/6.

Bonne nouvelle

Exemptées du premier tour, elles ont balayé en 2 sets à zéro (6/0 6/0) les deux Zimbabwéennes Thapelo Praise Charehwa et Shekinah Gaba. En quarts de finale, elles ont battu le duo Petra Koszo (Hongrie) et Sohini Sanjay Mohanty (Inde) en deux manches (6/4 6/1). En demi-finale, la paire formée par la Zimbabwéenne Sasha Natalie Chimedza et la Sud-Africaine CheNel n’a pas pesé lourd en s’inclinant par 2 sets à zéro (6/2 6/4) devant les deux jeunes Malgaches. Harena Voaviandraina et Mitia Voavy Andraina commencent à émerger du circuit junior, et c’est une bonne nouvelle pour le tennis malgache. « Ma reprise en simple a été un peu compliquée, à la suite d’une pause sans tournoi. Je suis descendue dans le classement, ce qui m’a fait rencontrer la tête de série numéro 2 dès mon deuxième match. Mais je reste, néanmoins, très heureuse d’avoir pu participer à ce tournoi, et encore plus de l’avoir gagné en double avec ma sœur. Cela est très encourageant pour la suite», confie Harena Voaviandraina après le titre du double.