Sud-Sud,cinq-cinq

Une coopération économique avec le Rwanda. Voilà enfin une idée précise d’une politique de développement, une concrétisation de la fameuse coopération Sud-Sud préconisée par les Nations-Unies dont l’objectif est de parvenir à éradiquer la faim, à faire reculer la pauvreté à promouvoir la gestion durable des ressources naturelles. La coopération Sud-Sud est le partage mutuel et l’échange de solutions de développement stratégiques- connaissances, expériences et bonnes pratiques politiques, technologie, savoir-faire et ressources- entre pays du Sud.

Qui d’autre que le Rwanda peut être un partenaire idéal dans cet objectif?

Un des deux pays d’Afrique sub saharienne à avoir atteint les Objectifs du Millénaire du développement, le Rwanda est cité comme un modèle dans tous les secteurs en Afrique depuis l’arrivée au pouvoir de Paul Kagame qui a entrepris des réformes radicales socio-économiques post genocide. Le Rwanda ( 11 millions d’habitants)dont l’économie dépend fortement de l’agriculture reste un exemple de réussite malgré un taux de pauvreté de 52 %, un revenu par habitant de 1,90 dollars(8740 ariary) un salaire moyen de 50 euros (245.000 ariary) pour un enseignant débutant.

En revanche la croissance du Rwanda est estiméE à 7% depuis des décennies. Cette croissance s’est traduite par une forte baisse du taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans entre 2000 et 2022, par la baisse de la mortalité maternelle…

Le Rwanda offre des opportunités d’investissements dans divers secteurs comme les infrastructures, l’agriculture, l’énergie, le tourisme, la technologie de l’information et de la communication, l’immobilier et la construction, les services, les finances et les mines. Autant de secteurs où les deux pays peuvent coopérer et tirer profit d’un vrai partenariat.

Des membres du secteur privé sont du voyage au Rwanda pour prospecter de bonnes affaires.

La coopération Sud-Sud lancée au début des années 90 a ceci d’avantageux qu’il s’agit pour les deux pays d’un vrai partenariat et nom d’assistanat ou d’une collaboration entre dominant et dominé. C’est ainsi que le Rwanda s’est permis le luxe de refuser une subvention du Fonds Monétaire International en 2010. Ce qui ne l’a pas empêché de se développer.

La coopération Sud-Sud peut être étendue à d’autres pays comme le Sénégal, le Maroc, l’Égypte, l’Afrique du Sud, la Cote d’Ivoire…Pour le moment le partenariat avec ces pays se limite à des échanges commerciaux et à des collaborations de nature sociale dans divers domaines.

La coopération Sud-Sud est plus efficace en terme de développement et des échanges que le fameux Nepad ou Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique lancé par l’Afrique du Sud, l’Algerie, l’Égypte, le Nigeria et le Sénégal en 2001. Les objectifs du Nepad, dont l’ancien président Ratsiraka était un fervent défenseur comme il était un chaud partisan de la coopération Sud-Sud, étaient de promouvoir la croissance accélérée et le développement durable, d’éradiquer la pauvreté généralisée et extrême, mettre fin à la marginalisation de l’Afrique dans le processus de mondialisation. Soit, presque les mêmes objectifs que la coopération Sud-Sud. Le Nepad a fait beaucoup de choses mais il a échoué de manière implacable pour diverses raisons.

Il a fallu attendre des années pour que les pays africains comprennent que la meilleure coopération était celle qui traite les partenaires sur le même pied d’égalité, où les avantages sont mutuels. Un partenariat sincère et clair où il n ‘est pas question de marché de dupes.