SIMPLE – Andraina Mitia Voavy titrée

Après avoir gagné le titre du double avec sa sœur, Mitia Voavy Andraina a gagné, haut la main, le simple féminin du circuit ITF Junior J60 d’Harare qui s’est joué du 31 juillet au 5 août. Des juniores issues de quatorze pays, dont l’Angleterre, la France, l’Afrique du Sud, des pays africains et Madagascar ont été en lice. En finale, la Malgache Mitia Voavy Andraina, tête de série numéro un, a battu en trois manches (4/6 6/3 7/5) la Zimbabwéenne, tête de série numéro 2, Sasha Natalie Chimedza. Un match dans lequel la joueuse du pays hôte, avec l’appui de son public, a dominé la première manche, en réussissant un premier set presque parfait. En seconde manche, Mitia Voavy Andraina s’est ressaisie en rectifiant son jeu. Elle a bouclé le second set en 6/3 et est revenue à un set partout. La troisième manche a été une guerre de nerfs entre les deux jeunes filles. Très appliquée et patiente dans chaque échange, la jeune Malgache a réussi s’imposer en gagnant la troisième manche par 7/5, synonyme d’un titre pour elle.

Sa mère, une motivation

Exemptée du premier tour, Mitia Voavy Andraina a surclassé la Britannique Alice Hadad en 2 sets 6/1 6/2 au second tour. Le quart de finale n’a été qu’une formalité pour elle. Elle a balayé la Zimbabwéenne Julie Tungamirai, tête de série numéro 14, en deux manches (6/0 6/1). La demi-finale a été très disputée, dans la première manche, contre l’Algérienne Farah Heddar, tête de série numéro 8, car les deux jeunes femmes se sont engagées dans un long bras de fer. La jeune Mitia Voavy Andraina a surclassé son adversaire par 7/5. La deuxième manche n’a été également qu’une simple formalité acquise par 6/1. Après la rencontre, Mitia Voavy Andraina, qui a joué en taille patron durant ce circuit ITF junior d’Harare, n’a pas caché sa joie. Sa mère, présente sur les lieux, a été son premier supporter. De quoi la motiver davantage à se donner à cent pour cent à dans ce tournoi. « Je suis très contente d’avoir gagné ce titre en simple, ainsi qu’en double avec ma sœur Harena. J’ai joué beaucoup de finales, en simple comme en double, et nous avons eu, la plupart du temps, beaucoup de mal à conclure. Gagner le tournoi en simple et en double est donc très spécial, et le réaliser avec ma sœur devant ma mère, me rend encore plus heureuse », confie Mitia Voavy Andraina.