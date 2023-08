RWANDA – MADAGASCAR – Normalisation de la coopération économique

Le président de la République effectue une visite officielle de deux jours au Rwanda. Parmi les points d’orgue de ce déplacement, il aura, notamment la normalisation de la coopération entre les deux pays.

Une coopération économique multisectorielle. C’est ce qui découlera de la visite officielle de de Andry Rajoelina, président de la République, en terre rwandaise, aujourd’hui et demain. Il a atterri à l’aéroport international de Kigali, hier, en début de soirée. Ce voyage du président Rajoelina est une réponse à l’invitation de son homologue rwandais, Paul Kagame. Invité d’honneur du 59e anniversaire de l’indépendance de Madagascar, en 2019, ce dernier a rendu la politesse à Andry Rajoelina, en l’invitant pour une visite officielle au Rwanda. La normalisation de la coopération économique sera ainsi le corollaire des bonnes relations entre les deux pays, mais aussi entre les deux chefs d’Etat, comme il a été affirmé durant les discours au palais d’Etat d’Iavoloha, le 26 juin 2019. A cet effet, la signature d’un mémorandum d’accord de coopération est prévue entre Andry Rajoelina et Paul Kagame, ce jour. Un acte qui sera le socle de la coopération économique multisectorielle voulue par les deux pays. Une matérialisation de la coopération panafricaine. Une idée à laquelle adhèrent les deux chefs d’2tat. A Iavoloha, le 26 juin 2019, le président Rajoelina a justement souligné, “(…) nous avons la même vision pour l’émergence africaine”. Des membres du gouvernement, des parlementaires, mais aussi des représentants du secteur privé font partie de la délégation en déplacement à Kigali. Avec “l’Economic development board of Madagascar” (EDBM), en première ligne, des acteurs dans l’industrie, du commerce, du tourisme sont du voyage. L’idée est de tout de suite amorcer la coopération économique entre la Grande île et le Rwanda en impliquant dès le début le secteur privé.

Benchmarking

Ce déplacement sera également une occasion de faire un “benchmarking”, et un partage d’expériences avec les acteurs rwandais. A Iavoloha, en juin 2019, le président Rajoelina avait souligné de vive voix à son homologue rwandais que “la trajectoire du Rwanda est un modèle à suivre pour Madagascar et l’Afrique”. Un fait indéniable que ce soit sur le plan économique, que social. Meurtri par une guerre civile, génocidaire, en 1994, le Rwanda a su se relever, panser ses plaies, se réconcilier et se hisser parmi les pays émergents. Cette trajectoire du Rwanda “prouve qu’avec la foi, la vision d’un grand leader, tout devient possible, à condition de travailler, d’être déterminé et discipliné. Nous nous inspirons beaucoup de l’audace et de la détermination du Rwanda dans le chemin qu’il a tracé”, avait déclaré Andry Rajoelina. L’encadrement du secteur des mines, le développement de l’industrie par la transformation locale des produits locaux, notamment, les produits agricoles, l’Agribusiness, mais aussi les industries manufacturières sont parmi les formules appliquées. Stimuler la croissance économique par la transformation numérique, accompagnée de projets d’infrastructures est l’ambition affichée par le Rwanda depuis quelques années.

Un objectif qu’incarne “Kigali innovation city”. Cette nouvelle ville est édifiée dans le but d’en faire un hub technologique. Elle abrite aussi la zone économique spéciale de la capitale rwandaise. La digitalisation de l’administration, qui offre une célérité des procédures et balise les abus, est un des atouts du modèle rwandais. “Nos riches échanges ont confirmé que le président Kagame et moi-même partageons les mêmes valeurs. La même détermination pour réduire la pauvreté et la même ambition de prospérité et de bien-être pour nos peuples. Les mêmes principes de souveraineté nationale, et surtout un patriotisme inconditionnel”, a ajouté le locataire d’Iavoloha, le 26 juin 2019. Il y a des points de similitudes entre la vision sur laquelle Andry Rajoelina table ses actions pour mener Madagascar à l’émergence. Des projets sont en cours, comme dans l’infrastructure, par exemple, la nouvelle ville Tanamasoandro, le projet “One district, one factory”, décliné en pépinières industrielles. Il y a également le renforcement de l’encadrement du secteur minier, les réformes pour renforcer le partenariat entre le secteur public et privé pour booster l’industrialisation, la formation professionnelle, l’engagement dans la transformation numérique, à commencer par la digitalisation de l’administration. “Je suis convaincu que ce qui a été possible pour le Rwanda, est possible pour Madagascar”, a affirmé Andry Rajoelina, à Iavoloha.