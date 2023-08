RN34 – Six bandits attaquent un journaliste

Attaque contre un journaliste sur la route nationale numéro 34. Vendredi, un journaliste de la radio-télévision Viva a été la proie de six bandits. L’acte a été commis à Mandoto. Selon les informations communiquées par l’Ordre des Journalistes de Madagascar (OJM), il roulait à moto lorsque deux bandits effectuant une double montée sur un autre deux-roues l’ont dépassé pour le forcer à s’arrêter sur le bas-côté. En un éclair, cinq autres individus armés de hache et de bâtons sont sortis des broussailles pour se déchaîner sur lui. Les malfaiteurs ont pris son portefeuille pour le fouiller et le dépouiller de son argent, évalué à près de deux cents mille ariary. En tombant sur sa carte de presse, les brigands surpris l’ont assommé pour ensuite décamper. La victime a perdu connaissance. Lorsqu’il a repris ses esprits, c’était le maire de Betsoahana, où il venait de se rendre pour faire un reportage se rapportant sur un litige foncier, qui l’avait appelé sur son portable, perdu au milieu de l’herbe. Sitôt informé de ce qui lui était arrivé, il a prévenu les gendarmes de Mandoto pour d’emblée rejoindre le lieu de l’accident. Le blessé a été par la suite évacué sur Antsirabe.