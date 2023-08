RESSOURCES HALIEUTIQUES – La pêche rapporte gros à la caisse de l’État

Le bilan est plutôt encourageant pour le secteur pêche. Les redevances versées par les sociétés exportatrices de certains produits halieutiques ont augmenté.

De l’or dans les fonds marins. La pêche industrielle et notamment les redevances versées par les exportateurs de produits halieutiques rapportent gros aux caisses de l’état. C’est le constat pour le ministère de la Pêche et de l’économie bleue, qui avait publié des statistiques concernant les avancées en matière de gestion de la pêche pour cette année 2023. À en croire le ministre en charge du département, Mahatante Tsimanaoraty Paubert, les redevances que les sociétés exportatrices de produits halieutiques ont versées ont été multipliées significativement. « Les redevances que les sociétés qui exportent des produits comme la crevette ou encore les crabes avaient versées ont été multipliées par six, sept, voire plus », avait indiqué Tsimanaoraty Paubert vendredi, dans une communication sur la plateforme du MPEB. Pour la pêche aux crevettes, l’or rose porte bien son nom. Les redevances versées par les exploitants du secteur ont atteint la barre des 13 milliards d’ariary, 13, 081 milliards d’ariary pour être précis, avec plus de 3 300 tonnes de crevettes exportées pour 2022 si l’on se fie au bilan d’activité dressé par le MPEB au premier trimestre de cette année. Pour sa part, la pêche aux crabes, autre fleuron de la pêche industrielle, environ 29 sociétés disposent de l’agrément d’exportation.

Les redevances versées par ces dernières grimpent maintenant jusqu’à 2 800 milliards d’ariary contre 400 à 500 milliards avant 2021. Une véritable aubaine qui a le mérite de renflouer les caisses de l’état, surtout que l’économie bleue pourrait offrir un potentiel énorme qui reste encore à exploiter. Des réformes avaient été entreprises dans ce sens par le ministère pour augmenter les revenus générés par les produits halieutiques depuis 2021. Des opérations qui visaient justement à octroyer plus de licences d’exploitations aux sociétés malgaches qui opèrent dans le secteur de la pêche. La gestion de la surface maritime y est aussi pour quelque chose, une politique claire de gouvernance des océans avait en effet été échafaudée. A se fier aux données fournies par les spécialistes, la pêche pourrait rapporter jusque dans les 330 millions de dollars soit dans les 1 548 milliards d’ariary à l’économie de la Grande île. La pêche fait vivre environ deux millions d’individus et pèse 8% du Produit Intérieur Brut national.