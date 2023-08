MANALA AZY TANORA ZOKINY – Les « aînés » s’envolent vers leur jeunesse

Avant-hier, l’événement tant attendu «Manala Azy Tanora Zokiny» a été couronné de succès devant la gare Soarano. Olombelo Ricky et ses talentueux musiciens ont créé une ambiance festive, même s’il faisait nuit, en enchaînant avec brio les morceaux tels que «Iny havako iny», «Tsy mety milaza», «Taratra hazavana», «Mena masoandro», «Izy indrindra», «Mandrava sarotra», «Tretrika» et bien d’autres encore. «L’objectif est atteint. Les aînés ont pu profiter de ce moment grâce à cet événement spécialement organisé pour eux», a souligné l’organisateur, Original Event. Les spectateurs ont été transportés dans le passé à travers les mélodies envoûtantes interprétées par Olombelo Ricky. En outre, une agréable surprise a été réservée au public avec la participation du groupe Tsimihole du Sud de Madagascar. Ils ont partagé leur musique, offrant une prestation inoubliable. Cet événement a su réunir jeunes et aînés autour de la musique et de la célébration, faisant de ce grand concert une réussite mémorable pour tous les participants. La musique de Ricky continue de rassembler et de transmettre des émotions intemporelles, laissant une empreinte indélébile dans le cœur de tous ceux qui ont eu la chance d’y assister. Actuellement, Olombelo Ricky n’arrête pas de créer des chansons pour pouvoir offrir diverses ambiances aux spectateurs en poursuivant le monde d’aujourd’hui.