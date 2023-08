MAMPIELY BAIBOLY – La Bible DIEM a 20 ans

L’association Mampiely Baiboly célébré le 20e anniversaire de la Bible version DIEM, ce samedi.

L’association Mampiely Baiboly Madagasikara a célébré le vingtième anniversaire de la traduction de la Bible pour une utilisation commune à Madagascar, connu son le nom de la Bible « Dikanteny Iombonana Eto Mada­gasikara (DIEM). Une fête a été organisée ce samedi en raison de cette grande victoire pour les chrétiens. Des pasteurs, des chefs religieux, des chrétiens et de nombreuses personnes sont venus célébrer cet anniversaire à Yandy By Pass. La célébration a commencé par un culte et s’est poursuivie par le récit de l’histoire de cette Bible DIEM. La Bible DIEM est essentielle pour de nombreuses Eglises à Madagascar. Ce livre a été publié pour la première fois en 2003 et a suivi divers chemins. De nombreuses personnes ont participé à cette traduction de la Bible. Il y avait les dirigeants d’Églises, les érudits… Et cette traduction a été adaptée au temps et aux réalités de la vie quotidienne. « C’est une traduction qui se veut juste, contextualisé et conforme aux mots utilisés dans la vie de tous les jours », rassure Pasteur Fabrice Rabenjarisolo, président national de l’Association malgache de la lecture de la Bible. Depuis 1973, les croyants de Madagascar ont tenté de publier ce livre. Des pasteurs et divers prêtres y ont participé. Ce travail est toujours en cours. « Les mots changent à différentes époques de la société. C’est la difficulté de cette tâche. Mais, c’est ce que fait l’Association Mampiely Baiboly», a expliqué l’un des membres de cette association. Cette association n’a pas encore fini avec la traduction.