La vie en rose

Si dans un passage célèbre d’Hippias Majeur, Platon mit en scène un dialogue entre Socrate et le sophiste Hippias. L’échange arrive à une interrogation sur l’essence de la beauté, une question à laquelle, dans un mouvement de réplique précipitée, Hippias donne une réponse : le beau, «c’est une belle jeune fille». Une affirmation qui est loin d’atteindre l’essence et à laquelle Socrate saura exercer son ironie paralysante. Mais laissons de côté la suite du débat relaté par Platon et gardons à lumière sur cette conception d’une jolie jeune fille comme l’incarnation de la beauté. Une croyance que partagent bon nombre d’humains qui peuvent contempler la beauté d’une poupée que le cinéma a, récemment, consacrée : le phénomène Barbie qui a, depuis sa création, été un des modèles de la plastique parfaite.

Un autre Grec a aussi, un jour, dessiné la beauté en mathématisant le corps idéal dont les dimensions répondent à des proportions et des symétries bien définies : le tout, qu’on doit au sculpteur Polyclète, va constituer une norme esthétique que la postérité connaîtra sous le terme « canon ». Mais le canon de beauté peut aussi être affecté par ce que Bergson appelle «évolution créatrice» et porter la marque du temps qui est le changement. Et Barbie a su s’affirmer comme un modèle, ses cheveux, ses jambes, son cou … sont contenus dans le coffre du trésor qui est l’objet de la quête de la beauté. Un idéal inatteignable, même pour le corps de Margot Robbie. Et quand la forme est inaccessible, la couleur rose peut toujours être arborée. Le rose pour symboliser l’un des messages les plus saillants du film-événement qui émet un message féministe qui a, surtout, pour fond la beauté.

Le rose pour matérialiser la leçon qui est portée par Barbie qui, après avoir assisté aux sévices du machisme ambiant de Los Angeles, proclame que toutes les femmes sont belles et merveilleuses, à l’instar de la vieille dame, assise à un arrêt de bus, qui est stimulée quand Margot Robbie lui sort un «Vous êtes belle». Le rose s’illumine fièrement de son éclat revendicatif qui est son autre face, longtemps réduite au silence par son autre visage qui est celui de la femme écervelée, représentée par le personnage joué par Marilyn Monroe dans Les hommes préfèrent les blondes (H. Hawks, 1953). Car le rose, dans l’univers utopiste de Barbie, est la couleur d’un monde utopiste où, selon la narratrice, «tous les problèmes concernant le féminisme et l’égalité des genres ont été réglés». Au-delà donc de l’idéal de beauté chimérique, hors de portée de l’humanité, Barbie est aussi une expression des frustrations féministes, inexistantes à Barbie Land où les mâles, les Ken, sont stupides et l’affiche du film montre même Barbie qui ridiculise Ken dont le visage est écrasé par la main de sa partenaire. Un univers en… rose. Et c’est ce rose émancipé qui s’invite dans notre monde où son explosion est titanesque.