JIUJITSU – GRAND OPEN NOGI – Razzia du club Checkmat

Les combattants du club Checkmat ont nettement dominé les débats au «Grand Open Mada Nogi», samedi, au Batou Beach à Ambohimanambola. La compétition a été organisée par le Club 101 Jiujitsu. Checkmat a raflé quinze victoires sur vingt-six finales disputées. Sergio s’offre le trophée des Masters (-80kg) en s’imposant contre Lalaina Nirina de Freefight. Andy écarte son coéquipier Jedi dans la catégorie des avancés (-90kg), et Rajo renverse Jean Leonardo du club One Tribe chez les avancés (-60kg). Lovaniaina surclasse Kiady du Guerreros chez les 59kg et Zawa bat Voady du Guerreros chez les -66kg. La finale des -85kg a été une affaire entre combattants de Checkmat. La victoire est revenue à Willy en battant Ronsley. Les autres titres du Checkmat ont été ravis dans les catégories des enfants signés, entre autres, par Nandrasana chez les débutants, Enzo chez les -53kg, Tendriasina chez les -60kg, Tommy -56kg chez les garçons. Du côté des filles, les sacrées championnes sont Diary chez les -49kg, Nofy -65kg, Linjo -67kg et Ericka dans la catégorie enfants mixte. Le club Guerreros se trouve en seconde position avec ses quatre champions et cinq finalistes. Et Atilla a été classé troisième en arrachant quatre sacres sur sept finales disputées. Cette compétition d’envergure nationale a vu la participation de douze clubs et a servi de détection continue des combattants qui représenteront le pays au championnat du monde à Dubaï, en novembre. Le «Grappling tournament», organisé par le club Atilla, sera le prochain rendez-vous des amoureux de la discipline à la mi-octobre.