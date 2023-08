FORMATION – Comment prévenir la fraude ?

Après le succès de la dernière formation sur l’audit Social, la Cabinet CECOM fidèle à sa politique de ne jamais proposer des sujets bateau, mais des thème pertinents, accrocheurs et qui répondent aux vrais besoins des entreprises, poursuit sur sa lancée eu leur proposant cette fois-ci, le thème suivant : LA Prévention de la fraude qui se déroulera les 17 et 18 Aout 2023 à l’Hôtel Le FRED à Faravohitra Si Larousse définit la fraude comme «étant un acte de mauvaise foi qui contrevient à la loi et aux règlements et qui autrui à construit», on peut dire que la fraude est partout. Au lycée, à l’Université, fraude à un examen veut dire tricher. Dans les entreprises, on parle de fraude fiscale et par extension les fraudes les plus graves s’appellent détournements de fonds, vols dont le salarie indélicat est l’auteur.

Eh ! oui, la tentation est humaine, d’autant plus que l’auteur jouir dans la plupart des cas, de la confiance totale de ses supérieurs hiérarchiques, après des années de présence, sans problème, au sein de l’entreprise. Chaque jour, les entreprises confient à leurs employés de l’argent, des chèques, des stocks, des secrets commerciaux et d’autre actifs. Bien que la majorité des employés soient honnêtes, dans le bonnes conditions et circonstances, même les employés les plus fidèles pourraient être tentés de tricher voire de voler carrément, s’ils avaient les raisons et la possibilité de le faire. Alors que peuvent faire les entreprises pour prévenir le vol ou la fraude? La meilleure parade pour les entreprises, c’est prévenir la fraude, avant qu’il ne soit trop tard. C’est l’objectif de cette formation dont l’intervenant est un spécialiste en prévention et dissuasion de la fraude, avec plus de 30 ans d’expériences professionnelle en audit, gestion financière lutte anti-corruption et 7 ans d’expérience en matière de préventions et investigation des fraudes.

Il est un des rares malgaches certified Fraude Examiner. Le concept de Fraude sera disséqué sur toutes ses coutures en reconnaissant les raisons pour lesquelles les fraudes sont commises, en identifiant le comportement criminel et les motivations les plus courantes de la fraude et en fin en déterminant les mesures préventives qui les réduisent. En ce qui concerne les méthodes pédagogiques, la formation sera animée de façon interactive et sur des exemples concrets schémas des fraudes survenus dans les entreprises, avec un manuel de formation par participant et des documents types de prévention de la fraude. Les chefs d’entreprise, contrôleurs, auditeur internes et externes experts comptables, comptables analystes financières, responsables de gouvernances, de la gestion des risques et de la conformité, les professionnels de la prévention des pertes et de la sécurité et ainsi que les organismes d’ État de la lutte contre les fraudes et la corruption constituent les publics ciblés par cette formation.