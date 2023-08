FOOTBALL – COUPE DU PRÉSIDENT – Six sélections provinciales en lice

Après le karaté, il y a quelques semaines, ce sera au tour du football. La Coupe du Président, qui verra la participation de six sélections des ex-chefs-lieux de province, s’étalera du 10 au 20 aout dans la capitale. Les six équipes provinciales sont réparties en deux poules de trois. Le groupe 1 est composée d’Antananarivo, Toamasina et Toliara, tandis que le 2 est constitué par Mahajanga, Antsiranana et Fianarantsoa. La sélection d’Antananarivo est formée par des joueurs issus de quatre ligues, à savoir Analamanga, Bongolava, Itasy et Vakinankaratra. Toamasina comprend Alaotra-Mangoro, Analanjirofo et Atsinanana, tandis que Toliara est représenté par les joueurs d’Androy, Anosy, Atsimo-Andrefana et Menabe. Pour les composants du groupe 2, l’équipe de Mahajanga alignera des joueurs de Betsiboka, Boeny, Melaky et Sofia. La sélection d’Antsiranana n’aura que deux ligues, à savoir Diana et Sava. En revanche, Fianarantsoa sera représentées par le plus de ligues, celles d’Amoron’Imania, d’Atsimo-Atsinanana, de Fitovinany, de Haute-Matsiatra, d’Ihorombe et de Vavotovavy. «Les clubs dans chaque ligue ont proposé leur meilleurs éléments et nous avons procédé à la sélection la semaine passée. Chaque équipe devrait être formée par vingt joueurs», explique Tiana Ranaivoson, manager de la sélection d’Antananarivo dont le coach est Titi Rasoanaivo. Concernant la formule de la compétition, les équipes de chaque groupe s’affronteront et les deux mieux classées se qualifieront en demi-finale. La phase éliminatoire se jouera au By-pass, du 10 au 16 aout. Les demi-finales auront lieu le 18 aout, au stade Barea à Mahmasina. La finale, précédée du match pour la troisième place, se déroulera à Mahamasina le 20 aout.