ÉVÈNEMENT – Clap de fin pour Fier Mada 2023

Satisfaction. C’est le premier bilan, après la tombée de rideau de la 24ème édition de la Foire internationale de l’économie rurale de Madagascar (Fier Mada) hier, dressé par son directeur Jacques Ramanantsoa. «Nous ressentons tous une grande satisfaction, et les remerciements chaleureux des groupes de paysans qui ont pu vendre leurs produits tout au long de ces cinq journées nous confortent dans cette réussite. Ils sont repartis chez eux le cœur léger et les sacs allégés, car ils ont réussi à écouler presque la totalité de leurs produits à des prix avantageux. Cette réussite a été rendue possible grâce à la mise en relation directe entre le producteur et l’acheteur final, sans aucune intervention d’intermédiaires», se réjouit-il. En effet, selon le comptage estimatif de l’organisateur, la foire a enregistré 80 000 visiteurs, avec 450 stands, pendant les cinq jours d’ événe­ment. Jacques Ramanantsoa a souligné que 60 % des participants durant cette édition sont des nouveaux exposants. «De nombreux contacts ont été pris, à charge maintenant de transformer ces prospects en véritables marchés, puisqu’ils ont besoin d’informations sur les marchés plus rémunérateurs et sur les intrants plus accessibles, pour un coût de revient raisonnable», a-t-il ajouté. Cependant, Jacques Ramanantsoa n’a pas caché ses inquiétudes dans l’ensemble. «En raison du changement climatique, les agriculteurs sont confrontés à des défis techniques majeurs. Leurs semences ne sont plus adaptées aux conditions climatiques actuelles, caractérisées par une faible pluviométrie, un accès limité à l’eau et des températures très élevées ou très basses. Ils sollicitent ainsi l’intervention de l’État pour bénéficier de l’expertise des techniciens capables d’identifier des méthodes agricoles mieux adaptées à leur sol et aux réalités du changement climatique. Actuellement, ils opèrent selon des méthodes de production traditionnelles qui ne permettent pas une production suffisante pour répondre à leurs besoins», a-t-il rapporté.