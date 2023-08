CONCERT – Des répertoires en trio enflamment Antsahamanitra

Hier, à Antsahamanitra, s’est tenu le grand concert célébrant le 40ème anniversaire de scène de Poopy, en compagnie de Njila et Mahery. Ce fut un événement mémorable avec des duos et des trios, mis en avant dans les répertoires, qui ont marqué le parcours de Poopy au sein du groupe Njila et de son aventure avec Mahery. Des morceaux emblématiques tels que «Rivotra», «Ditra», «Soa ihany», «Nalevina» et bien d’autres ont été interprétés en trio pour revivre les moments forts partagés ensemble. «Poopy était avec nous lorsque nous chantions au bord de la route et quand nous étions à ambony tamboho. Elle était comme un garçon manqué», exprime Njila sur scène. Ce spectacle «Tamberina an-kira» montre le lien indéfectible entre les trois stars. Le concert a également été animé par l’histoire en musique de «Zanaka Fifohazana» chantée par Njila et Mahery. Cette chanson a créé une ambiance ludique, racontant l’histoire d’une fille de « Fifohazana » qui est allé étudier à l’étranger et a adopté des comportements regrettables avant de se changer.

Moment inoubliable

Les spectateurs ont voyagé dans le temps, revisitant les années 1980 et les répertoires d’avant 2000, comme indique son nom «Tamberina an-kira». Le public est resté captivé du début jusqu’à la fin du spectacle, réticents à dire au revoir aux trois stars. L’ambiance était électrique et la place VIP était réservée pour les privilégiés. Même les stars ne veulent pas se séparer de leurs fans. « Nous vous donnons rendez-vous à Antanetibe Mahazaza lors du Festival des œufs le 20 août. Nous pourrons partager cette ambiance avec vous tous, et le 27 août à Karibotel. Nous nous retrouverons durant ces jours- là », termine Poopy. Le spectacle a duré 4 heures et s’est terminé en apothéose avec un trio enflammé sur le morceau «Sambasamba».