BASKETBALL – Madagascar s’adjuge le bronze

Madagascar a remporté la médaille de bronze du basketball, lors de la petite finale de la troisième place, en s’imposant sur le score de 69-63 (22-13, 16-22, 21-14, 10) devant le Liban samedi pour le dernier match de l’équipe malgache à la IXe édition des Jeux de la Francophonie. Les protégées de Prisca Razananirina, coach de l’équipe malgache emmenée par trois joueuses de la formation MB2All (Muriel, Christiane, Chantiah) avec Kristina Rakotobe, autre transfuge de MB2All sont intenables. Elles ont fait la différence, dès le premier quart temps, en menant 22 à 13, grâce à l’habilité de Christiane Jaofera Minaoharisoa, élue MVP de la rencontre. Elle a ouvert le score malgache par un tir à 2 points suivi par les trois points de Jessica Vavisoa (5-0, 43’’). Le Liban a ouvert son compteur par deux lancers d’Amar Mansour (5-2). La domination malgache s’est poursuivie en menant largement aux scores, 7-2, 9-2, puis 12-7 et 14-7. En face, les Libanaises ont tenté de récoler au score en revenant petit à petit dans le match, 14-11, 16-11, 20-11 puis 22-13 fin du premier quart temps. En deuxième quart temps, Prisca Razananirina a fait tourner l’équipe et la différence a été remarquable, les Libanaises l’ont gagné par 22-16, mais Madagascar reste devant pour mener 38-35 à la pause. Les Libanaises ont réussi un tir à 3 points pour récoler à 38 partout, dès le début du troisième quart temps. Christiane Jaofera Minaoharisoa a rendu la politesse en marquant un tir à trois points dans un angle difficile pour virer en tête (41-38), puis 46-38 après 3’38’’ de jeu. Après quatre minutes de jeu, Madagascar mène à plus 10 (48-38). Le score, à la fin du troisième quart temps, a été de 59-49 pour Madagascar.

Meilleure marqueuse et MVP

O mi-parcours du quatrième quart temps, Madagascar mène par 65-57, mais les protégées de Prisca Razananirina ont commis trop de fautes. Les Libanaises en ont profité pour revenir à 66-61 à 2’33’’ de la fin du match. à 52 secondes du temps règlementaires, Madagascar mène par deux possessions (67-63). Comme la victoire a déjà choisi son camp, après un temps mort demandé par Madagascar, Christiane Jaofera Minaoharisoa a donné les 2 points de la victoire pour terminer le match à 69-63. Elle a été la meilleure marqueuse malgache et a été élue MVP avec ses 23 points, suivie par Muriel Harisoa Hajanirina et Kristina Rakotobe avec leurs 14 points respectifs. « Nous sommes conscientes que la médaille de bronze est à notre portée. Pour la gagner, j’ai réconforté mes joueuses après le match perdu contre le Sénégal qui a aligné toutes ses joueuses professionnelles. Cette victoire est une sorte de revanche et un défi à l’adresse de ceux qui nous ont critiquées, mais un cadeau pour ceux qui nous ont soutenus. Contre le Liban, j’ai donné la consigne de jouer avec agressivité et ça a payé. Les filles ont écrit une nouvelle histoire dans les Jeux de la Francophonie et je tiens à les féliciter. C’est une fierté pour toute l’équipe d’apporter une médaille pour Madagascar », confie Prisca Razananirina.