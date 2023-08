ASSAINISSEMENT – Des bacs à ordures sont vides

Un ouf de soulagement pour les habitants du fokontany d’Ambatolampy Antehiroka. Les bacs à ordures de leur quartier sont vides, depuis cette fin de semaine. « Nous avons travaillé toute la nuit du vendredi, pour ramasser les ordures dans ce quartier », nous confie une source auprès de la Société municipale d’assainissement (SMA), hier. Des habitants de ce quartier du sixième arrondissement ont manifesté, jeudi, pour tirer la sonnette d’alarme face au débordement des déchets dans les bacs. «Cela fait deux mois que les éboueurs ne sont plus venus ramasser nos déchets. Et cela est à l’origine de ces montagnes d’ordures qui bloquent la circulation», indiquaient des habitants de ce quartier. Une source auprès de la SMA a annoncé le début de l’opération coup de poing dans le sixième arrondissement, vendredi soir. Cette opération va durer dix jours. Elle consiste à donner un coup de main à la commune urbaine d’Antananarivo (CUA), dans l’assainissement de la capitale, avant les Jeux des îles. Cependant, la CUA rencontre des difficultés financières et n’est pas en mesure d’assurer le ramassage des ordures.