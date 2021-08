Une nécessaire cohésion pour faire avancer le pays

On ne pourra jamais avancer dans ce pays avec ce risque permanent d’instabilité. Edgard Razafindravahy a ce jeudi martelé à la Radio Antsiva, le fait que le manque de sérénité à tous les niveaux est un frein pour le développement du pays.

Edgard Razafindravahy fait allusion ici aux projets d’attentats qui ont occupé l’esprit de la population depuis plusieurs jours. Attenter à la vie du chef de l’État, c’est vouloir fouler aux pieds la souveraineté nationale.

Pour préserver et protéger cette souveraineté nationale, il faut selon lui bloquer toute velléité de conspiration. Pour cela, Edgard Razafindravahy réitère que ceux qui sont derrière le Président de la République doivent agir dans la même direction pour développer le pays et faire preuve de solidarité, expression tellement galvaudée car l’ancien principe colonial du « diviser pour régner » est toujours d’actualité. Les visions hétérogènes voire contradictoires ne peuvent que présenter des failles et favoriser la survenance des manœuvres destructrices.

C’est à la majorité au pouvoir de donner l’exemple de solidarité et de ne pas laver son linge sale en public. C’est d’ailleurs valable pour tous les Malgaches, au niveau des quartiers et des fokontany, qui devront mettre en pratique les « hain-teny » et « ohabolana» qu’ils aiment tant évoquer dès qu’il est question d’union nationale.

Il faut rester vigilant face aux affres des affaires politico-judiciaires afin de ne pas anéantir les efforts consentis.

Pour terminer son intervention, Edgard Razafindravahy appelle tous les Malgaches à se lever pour défendre ce que l’on a de plus cher, la Patrie et l’intérêt supérieur de la Nation