Transports aériens – Le Business plan d’Air Madagascar ficelé

Il faudra encore patienter. « Le Business plan censé être celui du redressement de la compagnie nationale aérienne Air Madagascar est bouclé. Mais pour que son contenu soit dévoilé, il faudra attendre sa mise en œuvre» précise Joël Randriamandranto, ministre des Transports, du tourisme et de la météorologie, MTTM. Peut-être que la validation du document par toutes les parties prenantes est aussi attendue avant de le rendre public.

Il explique que « des options sont à envisager. Est-ce que l’État seul peut supporter le financement de la stratégie. Ou la conclusion d’un partenariat avec une autre compagnie serait un passage obligé ». Il insiste que « par la fermeture des frontières aériennes, les transporteurs du monde entier éprouvent des difficultés à se remettre de leurs déficits financiers ». Quand bien même, l’amorce de la reprise ailleurs s’avère être une totale réussite. Si l’on en croit les statistiques récentes du nombre des passagers.

Pour l’aéroport d’Ivato, objet de multiples spéculations, le ministre de tutelle souhaite « que son inauguration se fasse et coïncide avec la réouverture du ciel. Sur les quarante points techniques requis et examinés, il ne reste plus que deux à satisfaire pour que cet aéroport s’ouvre » a-t-il mentionné.