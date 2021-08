Toliara – Le prix des PPN flambe

A l’image d’autres villes du pays, Toliara subit également la hausse vertigineuse de prix des PPN.

Selon une source locale, outre le riz, le maïs et le poids du cap font aussi l’objet d’une hausse exorbitante et inexpliquée. Le kapoaka de maïs se vend à 500 ariary alors que celui du poids du cap se cède à 1200 ariary. Des prix qu’on n’a jamais vu à Toliara. A la même période durant les année s p récéden te s, le kapoaka de maïs valait 350 ariary, celui du poids du cap était en dessous de 1000 ariary. On ignore les causes de cette hausse soudaine et excessive. La vraie fausse pénurie de carburant dans certaines villes du Sud y est peut-être pour quelque chose. Cette inflation va en tout cas aggraver la situation de malnutrition dans cette partie du pays. Le kere frappe durement certaines villes et cette hausse de prix du maïs, principale nourriture des gens du Sud avec le manioc va davantage compliquer la situation.

Par ailleurs, des marchands chassés par la gendarmerie ont montré leur mécontentement hier à Mahavatse .