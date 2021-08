Sortie de promotion – La promotion Père Remi Ralibera à l’honneur

Quarante journalistes ayant suivis une formation organisée par le ministère de la Communication et de la Culture (MCC) viennent d’achever leur cursus de 1 200 heures. La sortie de promotion a eu lieu hier. La formation concerne tous les aspects du métier, dont l’aspect social, politique ou encore économique. Les cours ont débuté au mois de mars de cette année. Les journalistes sont issus des chaînes privées et des chaînes publiques depuis 14 régions. La formation est destinée à deux catégories, il y a pour ceux qui ont exercé le métier depuis moins de 3 ans et plus de trois ans. « Le métier de journaliste est un métier qui évolue de jour en jour, être journaliste n’est pas un simple métier mais il incombe un devoir. Le journalisme requiert du savoir-faire et sur plusieurs aspects, entre autres, le droit, la déontologie et autres. (…) La formation est très importante pour s’améliorer dans le cadre de ce métier », indique Manohiarivony, Major de la promotion. La formation consiste en un renforcement de capacité des journalistes en service, et a été organisée par le MCC « Lorsque j’avais suivi l’évolution de la formation. Malgré la situation sanitaire qui a interrompu à plusieurs reprises l’apprentissage, la formation a pu aboutir. Les apprenants ont effectué des soutenances de mémoire pour clôturer le parcours. (… ) La formation a pour but de rehausser le niveau du journalisme dans le pays et c’est une première », indique Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo, MCC. Cent vingt autres journalistes vont composer la nouvelle promotion à la suite de leur sélection. Ce sont des journalistes et d’animateurs d’émission qui vont en bénéficier prochainement.