Pollution – Anosibe transformé en dépotoir

Le quartier d’Anosibe n’a jamais été aussi sale. Les déchets jonchent les rues, et surtout, les dalles qui couvrent les canaux d’évacuation sur les rues d’Anosibe. Les habitants et ceux qui fréquentent ce quartier ont transformé les rues et les dalles en dépotoir. « Avec un niveau d’éducation très bas, de l’incivisme, les gens se soucient peu des règles et des mesures d’hygiène. Ils se moquent de jeter leurs détritus dans une poubelle. D’ailleurs, il n’en existe que très peu sur les lieux publics. Par ailleurs, les agents d’assainissement de la commune urbaine d’Antananarivo ne passent que rarement dans ce quartier pour ramasser les ordures. Ceux qui curent les canaux d’évacuation laissent, parfois, les déchets là. C’est pourquoi vous voyez ces immondices s’accumuler sur ces dalles », indique une source à Anosibe, hier.

Des habitants et les marchands d’Anosibe vivent dans l’insalubrité. À la prochaine période de pluie, la montée des eaux sera inéluctable. Les déchets obstruent les canaux d’évacuation. En cette période sèche, l’eau déborde, déjà, de ces canaux. « Le jet d’ordures dans les canaux d’évacuation est répressible, selon le code municipal d’hygiène. C’est ce qui est à l’origine de l’obstruction des canaux et de la montée des eaux », lance Michkaël Reilly Solofoniaina, directeur de cabinet adjoint au sein de la commune urbaine d’Antananarivo (CUA). Il souligne que des agents de la CUA effectuent, régulièrement, des travaux à Haute intensité de main d’ouvre (HIMO), dans ce quartier, pour l’assainir. Michkaël Reilly Solofoniaina note, par ailleurs, que tout le monde doit être responsable pour maintenir la propreté du quartier.