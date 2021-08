Gaz butane – Les coûts logistiques affectent les régions

Pour l’heure, la bouteille de 12 kg coûte encore cent trente mille ariary à Djamanjary Nosy be. La bouteille Vitogaz de 9kg, entre quatre vingt trois mille cinq cents ariary et quatre vingt cinq mille ariary à Hell ville. À Antsiranana, la bouteille verte s’achète à soixante cinq mille ariary pour 9kg tandis qu’il est de soixante quinze mille ariary à Fort-Dauphin la bouteilles de 12kg étant à cent cinq mille ariary. Alors que depuis le 3 juillet dernier, le prix du gaz butane devrait baisser en raison de la baisse de TVA passant de 20% à 5% sur le produit. La bouteille de 9kg devrait être vendue à cinquante et un mille huit cent ariary et celle de 12kg à soixante douze mille ariary. La révision des dispositions relatives à la fiscalité du gaz butane, en collaboration avec le ministère de l’Environnement et du développement durable, celui de l’Economie et des finances et le Comité malgache du butane(CMDB), a pour objectif de démocratiser l’utilisation du gaz butane à Madagascar. « Les prix des bouteilles de gaz en province sont plus élevés en raison des coûts logistiques. Toutefois, ils sont revus à la baisse comme stipulés dans l’accord » explique Olivier Gasbarian, président du CMDB. La réduction de taxe induira la distribution à quinze mille ménages d’un kit complet de bouteille de gaz incluant la consignation, le brûleur et le « fatapera ».La distribution n’a pas encore commencé.