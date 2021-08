Environnement – Un observatoire national des produits chimiques mis en place

Le premier observatoire national des produits chimiques vient de voir le jour. « L’installation de cet observatoire permet de bien contrôler les produits chimiques qui pourraient avoir des conséquences graves sur la santé publique. On sait actuellement que nombre de pays sont confrontés à des problèmes liés à l’utilisation des produits chimiques », explique Vahinala Baomiavotse Raharinina, ministre de l’Environnement et du Développement durable (MEDD). Comme d’autres pays, Madagascar entre progressivement dans l’utilisation des produits chimiques dangereux.

Il s’agit entre autres du mercure dans l’exploitation de l’or, du plomb ou encore de l’arsenic, des pesticides, des chlorofluocarbures et des hydrofluorocarbures, du cyanure, du flurorure, de l’amiante ou encore du benzène. Selon les études effectuées, plusieurs groupes et de sites, dont Andralanitra, ont été identifiés comme étant vulnérables car pollués par des produits chimiques dangereux. Le lancement de l’observatoire va permettre de prévenir les incidents chimiques éventuels et de contribuer à la gestion rationnelle des produits chimiques tout au long de leur cycle de vie.

Coût économique

Cette intervention s’applique depuis l’importation jusqu’à l’élimination, en passant par le transport, le stockage, l’utilisation, l’exploitation et la gestion des déchets. Madagascar avait signé une convention sur la réduction des produits chimiques.

Sur le plan économique et selon le rapport national d’évaluation de la vulnérabilité aux produits chimiques à Madagascar, il s’agit de la gestion rationnelle. L’utilisation de ces produits chimiques a un impact majeur notamment en matière de coût. En effet, pour chaque ariary investi dans l’IEC/Lobbying, un dommage équivalent à une perte de bien être de 174 ariary est évité. « Lorsqu’on utilise des produits chimiques, des pertes économiques en résultent. Ces produits chimiques polluent les sources d’eau ou pénètrent dans les produits agricoles. Le risque pour la santé est énorme dans ce cas. Il s’agit par exemple du cancer ou d’autres maladies. Les personnes souffrant de cancer entraînent des coûts économiques pour le pays », indique la ministre. La pollution aux produits chimiques coûte très cher pour les pays développés. Ces derniers affectent un budget colossal afin de traiter les malades dues aux produits chimiques.