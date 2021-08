Antsa Ramaroson – « Il y a des solutions pour améliorer le pouvoir d’achat des ménages »

Cet économiste spécialisé en finance de la nutrition estime qu’il faut en même temps améliorer le revenu et réduire les dépenses des ménages. L’État dispose la capacité et les outils pour le faire.

D’abord, quel bilan faites-vous de la situation économique d’aujourd’hui ?

D’un point de vue global, on peut dire que l’économie malgache est assez résiliente, si l’on se réfère aux craintes liées à la crise sanitaire. L’année dernière, les institutions internationales ont évoqué une récession inévitable pour les pays d’Afrique. À Madagascar, il faut croire que l’impulsion du plan émergence a eu des impacts significatifs, car le taux de croissance économique pour 2020 était à 4% et pourrait augmenter à 4,3% pour cette année, selon les prévisions. Néanmoins, bien que les activités économiques commencent à s’intensifier aujourd’hui – surtout dans le secteur secondaire – la plupart des entreprises notent encore une baisse de leurs chiffres d’affaires, à cause de la Covid-19. Par ailleurs, les nombreux projets d’infrastructures améliorent la situation économique du pays, grâce, entre autres, aux investissements, à la création d’emplois et de valeur ajoutée. Mais avec les inégalités, cela ne se fait pas forcément ressentir par tous.

Quels sont les indicateurs économiques les plus inquiétants ?

Nous connaissons tous la pyramide de Maslow qui indique que les besoins physiologiques passent avant toute chose. Si le peuple a faim, les nouvelles infrastructures n’auront aucune valeur à ses yeux. De nos jours, la performance est surtout mesurée par rapport à l’indice de développement humain, qui inclue la qualité de vie et donc le pouvoir d’achat. Dans l’optique de redevabilité, les dirigeants devraient accorder une attention particulière à cet indicateur. En juin 2021, les prix à la consommation ont augmenté de 6,1% par rapport à ceux de juin 2020, d’après les chiffres officiels, alors que l’évolution des revenus des ménages ne suit pas cette tendance. Plusieurs politiques pourraient solutionner ce problème, mais il faut un bon arbitrage et une mise en œuvre correcte pour qu’elles aboutissent aux effets escomptés.

Est-ce la faute uniquement de la Covid ou y-a-t-il autre chose ?

Certes, la Covid-19 a engendré des impacts négatifs importants sur l’économie, mais il faut reconnaître que la gouvernance et la politique appliquée par nos dirigeants peuvent être déterminantes. C’est d’ailleurs ce qui fait la différence de développement entre deux pays qui se trouvent dans un même contexte et qui disposent des mêmes opportunités.

Comment faire face à court terme aux problèmes immédiats, notamment ceux touchant la vie de la population ?

Plusieurs solutions peuvent améliorer le pouvoir d’achat, et chacune d’entre elles doit passer, soit par l’amélioration des revenus, soit par la maîtrise du niveau général des prix. Outre la création d’emplois sous diverses formes, l’État a par exemple la capacité de réduire les dépenses des ménages, grâces à l’amélioration des services sociaux de base, comme la santé et l’éducation, qui entre d’ailleurs pleinement dans sa fonction régalienne. Cela permet d’améliorer le revenu disponible des ménages grâce à la réduction de leurs dépenses. Ce n’est qu’une option parmi tant d’autres. Il faut noter que l’inflation n’est pas forcément une mauvaise chose, car elle pourrait favoriser la croissance. L’augmentation des salaires peut également générer une spirale inflationniste. Il faut donc éviter tout jugement a priori.

Et pour l’inflation ?

Il est important de maîtriser les prix, surtout ceux des PPN. Sur le marché, la multiplicité des intermédiaires et les spéculations abusives favorisent la hausse des prix. L’écart de prix d’un même produit, d’une zone à une autre est parfois étourdissant. La facilitation des échanges, la bonne régulation des marchés et la mise en place de structures facilitant l’accès au marché sont des pistes de solutions pouvant réduire le nombre élevé d’intermédiaires. De plus, cela aura des effets d’entraînement, grâce à la stimulation des activités productives. Bref, les possibilités sont vastes, mais d’un point de vue global, l’inflation est toujours liée à la demande, aux coûts et à la monnaie. Ce sont les trois paramètres sur lesquels il faut agir.

Comment alors relancer l’économie à moyen et à long terme ?

Il faudrait appliquer une poli tique incitative. L a meilleure solution pour relancer l’économie est d’améliorer l’environnement des affaires et d’attirer les investissements directs étrangers (IDE). Nous avons des ressources stratégiques à capitaliser. En outre, comme les 4 dragons d’Asie l’ont fait avec grand succès, il est envisageable de promouvoir les industries naissantes. Ne disposant pas d’assez de ressources, le Japon a même réussi son émergence, grâce à l’industrialisation par les importations. Nous avons de meilleurs avantages, mais il nous manque encore le savoir faire et le progrès technique.