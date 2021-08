Ambohibao – Un motard s’encastre sous un camion

Un scootériste est décédé dans un face-à-face avec un semi-remorque, jeudi, à Ambohibao. Les accidents de camion s’enchaînent.

CETTE semaine, il ne se passe pas un jour sans qu’on entende des accidents mortels impliquant des camions et des scooters. Jeudi vers 21 heures, sur la descente d’Ambohibao vers Andranomena, un jeune homme, 31 ans, s’est violemment encastré sous un poids lourd chargé de tonnes de fers. Il est mort sur le coup.

La victime habitait à Ambodimita. Cette nuit-là, il est sorti pour fêter le pot d’adieu d’un camarade. Celui-ci est prévu partir à Mahajanga hier, leur fête a mal fini.

« Ils buvaient à Talatamaty. L’homme conduisait son scooter et ses deux camarades (ndlr: une femme et un homme) étaient en double montée sur le leur. Ils faisaient une course en rentrant. Le trentenaire a dépassé les deux et s’est, tout de suite, retrouvé sous le camion arrivant du sens inverse. Ses collègues sont eux aussi tombés de leur moto. Ils ont été blessés », a expliqué un gendarme.

Le scootériste a été désincarcéré du véhicule. Il s’est cassé tous les membres. Sa deux-roues n’est plus qu’un tas de ferrailles suite au choc très violent.

Garde-à-vue

La famille de la victime s’est présentée au poste de la gendarmerie d’Ambohibao. Elle sera entendue dès leur retour des funérailles. « Le routier est retenu en garde-à-vue, selon les textes en vigueur, même si ce n’était vraiment pas sa faute. Il devrait transporter son chargement à Mahajanga », a-t-on indiqué.

Depuis lundi, six cas d’accident mortel concernant des camions sont dénombrés. Sept personnes dont trois enfants de moins de 17 ans y ont trouvé la mort. Un cycliste a été fauché à Ambalavao, une passagère coincée sous les marchandises lors d’une sortie de route à Boriziny, deux enfants heurtés à Andohatapenaka, un scootériste projeté sur plusieurs mètres à Amboanjobe et cette fois, à Ambohibao. Aucun d’eux n’a survécu. Hier encore, une commerçante suicidaire s’est mortellement jetée sous un poids lourd sur la RN43, à Faratsiho.

Outres les pertes en vie humaine, sept blessés et d’importants dégâts matériels ont également été constatés dans ce chapelet de drames.