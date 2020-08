Maladies infectieuses – Le Japon fait un don de quinze milliards d’ariary

Le gouvernement japonais fait un don non-remboursable de quinze milliards d’ariary à la Grande île, après une signature de convention entre l’Ambassadeur du Japon HIGUCHI Yoshi­niro et le ministre des Affaires étrangères, le docteur Djacoba Tehindrazanarivelo, hier.

Le don a permis l’acquisition d’équipement médical composé de machines de radiographies portables, de seize moniteurs de surveillance médicale, des électrocardiogrammes et de six ambulances qui seront acheminés vers les différentes régions de la Grande île. Le don s’inscrit dans le cadre du plan de développement économique et social pour la lutte contre les maladies infectieuses, notamment le coronavirus. Le Japon qui a été toujours aux côtés de la population malgache. « La santé publique a été toujours l’un des domaine prioritaires dans la politique japonaise de coopération pour Madagascar. Depuis 1992, le montant total des aides fournies par le Japon dans le domaine de la santé s’élève à quatre-vingt-dix milliards d’ariary », explique l’Ambassa­deur du Japon. Sous forme d’aide d’urgence, l’appui aide le pays à faire face à la maladie du COVID-19.