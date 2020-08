Commerce – Le marché artisanal du COUM à l’agonie

Ils sont près de mille-huit-cent marchands légaux, membres de l’Association des artisans à l’art Malagasy. Les commerçants du marché artisanal du COUM aux 67 ha, qui sont également des artisans se plaignent. « Depuis six mois, les activités de commerce d’art malagasy ont été en suspens. Le confinement et les difficultés financières pèsent sur les commerçants. On ne sait plus comment faire », avoue Feno, délégué des commerçants.

Pour ces derniers, le temps de travail est très court. « Les commerçants, pour la plupart, habitent en périphérie. Avec la suspension des transports en commun, ils doivent mettre près de deux heures pour arriver sur le lieu de travail », enchaîne le délégué. Hormis le problème de déplacement vers le marché, les horaires de travail sont également remis en question. « Avec la durée du déplacement vers la capitale, notamment pour ceux qui viennent des périphéries, les deux heures d’ouverture ne suffisent pas pour écouler toutes les marchandises non-vendues depuis le confinement. De plus, la plupart d’entre nous préfère fermer compte tenu du manque de clientèle et des nouveaux horaires », explique le représentant des marchands.