Secteur énergie – Les informations ratent les besoins réels

Le potentiel énergétique du pays est à équilibrer avec les besoins existants. Tout le processus de développement est au centre des enjeux.

Le système d’Informations énergétiques (SIE) nouvellement lancé par le ministère de l’Energie, de l’eau et des hydrocarbures (MEEH) en partenariat avec la coopération allemande GIZ, a démontré qu’il existe 1303 sites de ressources énergétiques potentiellement exploitables dans le pays, rien qu’en énergie hydraulique. Les éoliennes, solaires ou biomasses sont également très prisées. Ce site web dynamique, présenté comme un outil d’aide à la décision pour le gouvernement ou les investisseurs et opérateurs, par simple clic, permet de détecter virtuellement les centrales électriques, les puissances installées et réellement disponibles dans telle ou telle région. Il est également possible d’obtenir des informations sur le bilan énergétique national allant jusqu’à l’importation de bitume de charbon, de naphta ou de kérosène à une période donnée. Le gasoil reste le produit d’hydrocarbure le plus recherché avec quelques 332887 m3 d’importation en 2018. Les centrales hydroélectriques sont encore entassées dans la partie Centre et Est de l’île. « Le site web www.energie.mg n’est pas encore parfait dans l’ensemble. La démonstration de ce jour permet seulement d’avoir une idée sur les informations énergétiques disponibles ou encore à intégrer. Les propositions sont les bienvenues», a expliqué, d’emblée, le secrétaire général du MEEH, Indriamanga Rakotoarisoa. Pour l’heure, en effet, il n’y a encore que des données et il n’est pas encore possible de réaliser des projections dans le site.

Complémentarité

Divers représentants du secteur sont venus assister à ce lancement du système d’informations énergétiques hier à Ampandrianomby. Une occasion de livrer les diverses attentes et appréhensions. « C’est déjà un grand pas que d’avoir mis en place ce système d’informations énergétiques. Seulement, espérons la pérennité de ce genre de mécanisme d’informations vu que l’uniformité des données sur l’Energie est attendue depuis les années 80 », livre Olivier Rasoldier, opérateur gérant de l’Energie Technologie. « Les données du site devraient aller en parallèle avec la politique énergétique, ainsi qu’à la politique même de développement. Par expérience, nous constatons que le développement va à une trop petite échelle surtout en milieu rural, soit de minimes besoins en énergie. Alors que la politique veut aller vite. Déterminer les besoins réels dans les sites existants et potentiels en lien avec une bonne politique de prix compléterait les informations dans ce site web », propose encore l’opérateur. Rasoldier s’est dit encore prêt à affronter d’autres défis dans la production d’énergie en milieu rural, mais attend à ce que les grands chantiers soient accessibles aux opérateurs malgaches. « Il y a de la compétence mais il manque une réelle sécurisation des investissements dans le secteur énergétique », finit l’opérateur.