Salon des jeux de société : « Le changement du calendrier scolaire joue un mauvais tour »

L’affluence au 23è Salon des jeux de société baisse considérablement en semaine. L’organisation a été prise de court par rapport au changement du calendrier scolaire.

Douche froide. La 23e édition du Salon des jeux de société qui se tient du 3 au 17 août dans le hall de l’Alliance Française d’Andavamamba, enregistre peu de visiteurs, depuis lundi. Les séances d’initiation aux différents jeux proposés se déroulent, presque, entre les habitués.

Mardi matin vers 11 heures, l’ambiance a été plutôt calme pendant ce quatrième jour du Salon des jeux de société. Plusieurs tables sont vides. Les cartons de jeux s’empilent, faute de joueurs. Quelques groupes de personnes s’amusent, malgré tout, autour de quelques disciplines. Elles s’adonnent à une partie de leur jeu favori. Le jeu d’échec attire le maximum d’adeptes. À une autre table, trois jeunes se mesurent pour remporter une séance de « Yu-Gi-Oh ! ». Un autre groupe joue au « Cluedo ». Au total, une dizaine de tables seulement est occupée. Cette première semaine était consacrée à l’initiation des intéressés aux différents jeux proposés.

« Lors de l’édition 2018, nous avons enregistré en moyenne trois cents joueurs par jour. Cette année, l’affluence a nettement baissé. Le changement du calendrier scolaire a joué un mauvais tour. Les élèves n’ont pas encore l’esprit libre pour passer quelques heures ici. Ils ne sont pas encore en vacances. L’année prochaine, nous devrions modifier les dates de notre événement par rapport au calendrier scolaire. Mais cette fois-ci, nous avons été pris de court », constate Manitra Razafindrabe, fondateur et premier responsable du Salon des jeux de société.

Les nouveautés

Les organisateurs ont ajouté huit nouvelles disciplines lors de cette édition. Cluendo, Labyrinthe, Composio, Loup Garou, Piratatak, Lapin Crétin, On line, et Globetrotter, figurent parmi les nouveautés sur lesquelles les animateurs vont initier les visiteurs. Les « Retro jeux vidéos » font aussi un grand retour, cette année, une occasion pour les jeunes générations de découvrir et de se mesurer avec les jeux vidéo de leurs aînés. Les jeux traditionnels comme le « Katro» et le « Fanorona », ainsi que les disciplines plus classiques comme le Jeu de dame, 1000 Bornes, Sudoku, Questions pour un champion, ou Des chiffres et des lettres n’attendent que leurs adeptes durant ce salon.

« L’accès est gratuit. Nous sollicitons les personnes âgées à venir. Les jeux de société combattent contre la maladie d’Alzheimer. Les animateurs sont disponibles pour aider à se familiariser aux nouveaux jeux. De petits tournois pour chaque discipline se tiendront la semaine prochaine, sauf pour le Jeu d’échec qui se déroule cette semaine », conclut le premier responsable.