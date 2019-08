Recensement de la population : Limiter les naissances devient impératif

Il y aura deux fois plus de Malgaches d’ici 23 ans. Le ministre de l’Économie et des Finances évoque une politique de limitation des naissances.

25.7 millions. Les Malgaches sont au nombre de 25 680 342, si on se réfère aux chiffres officiels provisoires issus du troisième recensement général de la population et de l’habitat (RGPH-3). Ce chiffre devrait doubler d’ici une vingtaine d’années, selon les premières conclusions de ce rapport, avec une augmentation moyenne de 3.01% par an entre 1993 et 2018, contre 2.7% pour l’Afrique subsaharienne.

Présent à l’atelier de dissémination officielle des résultats, le ministre de l’Économie et des Finances, Richard Randriamandrato, s’est attardé sur cette augmentation de la population qu’il juge trés importante. D’après lui, cette information doit pousser le gouvernement, en l’occurrence les ministères de l’Économie, de la Population ou encore de l’Éducation, à mettre en place des programmes pour répondre à cette situation. « Nous comptons trois cent quatre vingt sept mille Malgaches de plus par an. À ce rythme, la population aura doublé en 20 ans », a noté Richard Randriaman-drato, qui a évoqué une intensification des investissements dans les infrastructures sociales d’un côté, et d’une éventuelle politique de limitation des naissances de l’autre. Interrogé sur cette information, un économiste a indiqué qu’avec un taux de croissance économique (5%) supérieur au taux de croissance démographique, le défi de Madagascar est d’assurer une meilleure répartition des richesses créées. « Cela entre parmi les fonctions de l’État », souligne notre interlocuteur.

Niveau de précision

Autres informations, les Malgaches sont inégalement répartis sur le territoire avec plus de la moitié, 52%, vivant dans six régions à savoir Analamanga, Vakinanankaratra, Atsimo Andrefana, Sofia, Haute Matsiatra et Vatovavy Fitovinany (5.6%). La surpopulation d’Antananarivo est, également, frappante dans les résultats avec une densité de 210.3 habitants au km2 pour Analamanga, contre une moyenne nationale de 43.7. Cela contraste avec les 7.6 habitants au km2 dans le Melaky.

Le directeur général de l’Institut national de la statistique, Zefania Romalahy a tenu à souligner le caractère encore provisoire de ces résultats. Il a indiqué qu’une enquête post-censitaire est actuellement en train d’être effectuée pour définir la qualité du recensement, donc son niveau de précision. Cette enquête post-censitaire devrait être terminée d’ici la fin de l’année. D’après un statisticien, cette étape consiste à comparer les résultats obtenus sur un échantillon prélevé durant l’opération de recensement et l’enquête post-censitaire. « En d’autres termes, il s’agit de savoir si tout le monde a bien été recensé. Pour une raison ou une autre, des personnes peuvent ne pas avoir été comptabilisées », souligne notre interlocuteur.