Franklin Andriamanarivo : « Les trois buts étaient loin de nous décourager »

Le sélectionneur des Barea raconte ce qui s’est passé à la mi-temps du match de dimanche, notamment la réaction de son équipe qui était largement menée à ce moment-là.

Menée trois buts à zéro par les Mambas mozambicains, les Barea de Madagascar ont su réagir en seconde période, dimanche dernier à Maputo.

Ils ont alors inscrit deux buts, par le biais de Lalaina et d’Arnaud. Deux réalisations décisives à l’extérieur, qui ont permis à la Grande île de se qualifier pour le troisième et dernier tour des éliminatoires du Cham­pionnat d’Afrique des Nations 2020.

Mais que s’est-il passé durant la mi-temps pour que la rencontre bascule d’une telle manière, alors que le Mozambique croyait avoir match plié avec cette avance de trois longueurs ? « Franchement, on a été surpris par ces trois buts en première mi-temps. Mais il s’agissait surtout de coup de chance et non d’actions bien construites. On était loin d’être découragé, raconte le sélectionneur, Franklin Andriamanarivo. Dans les vestiaires, j’ai tout simplement lancé à mes joueurs que s’ils ont marqué, alors on doit être capable d’en faire autant. Outre les entrées en jeu de Lalaina et Arnaud, on a surtout changé de stratégie en seconde période. On a mené la plupart de nos attaques sur le flanc droit, car c’est là que se trouvait la faille dans la défense adverse ».

Ressources

À part le coach, le discours du chef de la délégation malgache et membre du comité de normalisation, José Andriatianarivelo, a également été crucial : « À la pause, mon homologue mozambicain et moi avons rejoint les vestiaires de nos équipes respectives. Une fois face aux joueurs, je me suis adressé à eux en disant qu’ils avaient les ressources pour refaire leur retard. Je me suis tourné et je lui ai dit qu’il allait marquer. Et c’est ce qui s’est passé quelques minutes après la reprise. »

Au troisième tour, Mada­gascar sera aux prises avec la Namibie. La première confrontation, qui se jouera à Madagascar, tombera au milieu des matches aller et retour en compétitions africaines interclubs. Une situation compliquée pour les joueurs, qui devront faire un va-et-vient entre la sélection et leurs clubs respectifs. « L’équipe nationale doit rester la priorité. Nous allons établir le programme pour cette double confrontation avec la Namibie. On s’arrangera avec les joueurs et leurs clubs », déclare Franklin Andria­manarivo à ce propos.