Concert – « Metalygasy » promet d’embraser par la force du rock

Du bon vieux metal tonitruant comme on aime, c’est définitivement un retour à la source de ce qu’est le metal malgache pur et dur qui se redécouvre à nous, à l’Alliance française d’Antananarivo (AFT) Andavamamba. Avec en tête d’affiche le groupe Kazar, toujours aussi fort de ce dynamisme qu’on lui connaît, « Metalygasy » comme l’indique son intitulé s’affirme comme la grande messe des métalleux, à ne pas rater sur place, le 18 août à partir de 14 heures. Mené par le charismatique Milon, le groupe Kazar nous revient alors pour ravir ses inconditionnels de ce « heavy metal » qu’il maîtrise.

Organisé par Sandix, un événement dynamique, boosté par l’énergie frénétique qui anime le groupe, s’offrira au public qui s’y retrouvera. « Metalygasy » sera aussi un moment opportun pour tous bons fans de metal et de rock de la capitale, de communier autour des compositions intemporelles de Kazar, avec un savoureux zeste de nostalgie.

Avec plus d’un quart de siècle de carrière au compteur, le groupe n’en démord pas, faisant toujours rugir avec ferveur sa passion à travers ses titres comme « Mandehana», « Aloka » et « Mpanota ». Et Milon d’affirmer dans une interview « On ne craint pas l’épreuve du temps, toujours fin prêts à embraser la scène ». En outre, Kazar partagera la scène avec le groupe Märtz sur la scène de l’AFT, pour l’occasion. C’est un autre groupe, fort de son parcours dans le milieu du rock depuis les années 90, que les puristes du genre affectionnent particulièrement. Inédit et réunissant deux groupes transcendants, « Metalygasy » promet de mettre le feu sur la scène, le temps d’un après-midi.