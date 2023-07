UNION AFRICAINE – Madagascar participe à la 43e session ordinaire du Conseil exécutif

Approuvée mercredi soir en Conseil des ministres, la participation de la Grande île à la 43e session ordinaire du conseil exécutif de l’Union Africaine les 13 et 14 juillet 2023 à Nairobi, Kenya, est officielle. Lors de cette session, il sera question de l’examen du budget de l’Union africaine, et l’élection des membres chargés de gérer les différentes structures au sein de l’Union Africaine, l’endossement des candidatures pour représenter l’Union Africaine dans les organisations internationales telles que le Comité des Nations Unies pour la protection des droits des travailleurs migrants et de leur famille et le Comité des Nations unies contre la torture. Pour rappel, le Conseil exécutif de l’Union Africaine assure la coordination et décide des politiques dans les domaines d’intérêt commun pour les États membres. Il est responsable devant la Conférence. Il examine les questions dont il est saisi et suit la mise en œuvre des politiques arrêtées par la Conférence.