Une adolescente enlevée

La fille du président du pacte villageois de Tsiafanoka, à Tsianisiha-Toliara, âgée de 17 ans, a été kidnappée, mercredi, quand d’autres enfants et elle cherchaient du bois de chauffage. Les gendarmes et le foko-nolona l’ont retrouvée ligotée. Elle est indemne et affirme connaître l’un de ses quatre ravisseurs.