PUBLICATION – La revue Politikà sort le numéro 31

Le numéro 31 de la revue politique Politikà vient de sortir hier au siège du Friedrich Ebert Stiftung (FES) Ankadifotsy. Ce numéro s’intitule « Transition : jeu et enjeux d’un fantasme politique » et s’articule autour des sujets politiques brûlants du moment comme les élections et tout ce qui s’ensuit, les sujets économiques, surtout sur l’analyse de la dépréciation de l’ariary et de l’inflation galopante. Il comporte aussi une rubrique écologie sur l’avancée, au niveau local, dans le domaine académique. Sa sortie est officialisée par le coordonateur de publication, Mireille Clémence Andriambolanoro et Raoto Andriamanambe, le rédacteur en chef de Politikà. Pour la rubrique politique, le numéro 31 de Politikà parle d’une éventuelle transition qui alimente les débats et les inquiétudes dans la classe politique ces derniers mois. Il traite également du marketing politique pour convaincre les indécis et les déserteurs et de la charte de bonne conduite des partis politiques qui a aussi été au cœur des actualités depuis quelques mois. Dans sa rubrique économie, la revue parle surtout de la dépréciation continue de l’ariary face aux devises étrangères de référence, avec une analyse de la situation.