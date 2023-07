LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ – Madagascar et les Nations unies élaborent un nouveau cadre de coopération

S’inspirer du passé. Pour mieux appréhender l’avenir. C’était sous ce double synopsis que la deuxième réunion du Comité de Pilotage conjoint du Plan- cadre de coopération des Nations unies pour le développement durable, UNSDCF, pour la période 2021-2023 s’est tenue hier à l’Hôtel Carlton Anosy. Co-présidée par la ministre de l’Économie et des finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison et le Coordonnateur résident du Système des Nations unies à Madagascar, Issa Sanogo. Ces échanges constructifs ont vu la participation des présidents et co-présidents des Groupes de résultats, composés des ministres et chefs d’agence des Nations unies, des représentants des partenaires techniques et financiers, du secteur privé et de la société civile. « La réunion, consiste à faire la revue annuelle 2022 des progrès de l’UNSDCF 2021-2023, basée sur l’état d’avancement de chaque priorité stratégique, identifier les contraintes et leçons apprises lors de la mise en œuvre, et émettre des recommandations pour assurer la mise en œuvre efficace des plans de travail conjoints pour cette année 2023.», souligne Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison dans son discours d’ouverture officielle de la séance.

Le coordonnateur résident des Nations unies, Issa SANOGO, de son côté, a rappelé l’engagement du SNU à travers ce Plan cadre de coopération. « Grâce au précieux soutien des partenaires techniques et financiers, 83 % des 206 millions USD nécessaires pour mettre en œuvre la programmation du cadre de coopération en 2022 ont été disponibles. 141 ont été débloqués. Les efforts pour 2022 ont été axés sur les Objectifs du développement durable, ODD 2 (faim zéro), 3 (bonne santé), 4 (éducation de qualité) et 6 (eau propre et assainissement). Il a révélé, au passage, « que les fonds disponibles ont permis de soutenir 1 million de personnes victimes de la sécheresse et des dégâts cycloniques, de former 10 000 enseignants de 6 000 établissements scolaires aux rudiments des tablettes, de ramener sur le droit chemin 25 000 enfants ayant déserté leurs écoles pour diverses raisons ». C’est dire combien ont été précieuses les apports onusiens sur les multiples facettes des difficultés socio-économiques, accentuées par les effets induits de la crise sanitaire. Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, à qui Issa Sanogo a remis d’une manière symbolique, un spécimen du document intitulé « Vision prospective de Madagascar 2030-2040-2063, une initiative présidentielle, a précisé que l’UNSDCF s’articule sur quatre axes stratégiques. Que sont la gouvernance et l’État de droit, le capital humain ( santé, éducation, accès à l’eau potable), la productivité et la gestion environnementale. Pour 2024-2028, l’UNSDCF s’écarterait peu à peu de cet écosystème humain pour se déclinerait davantage vers les transformations structurelles ». Une mutation à attendre.