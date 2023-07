LITTÉRATURE – Natiora prêt à conquérir les Jeux de la Francophonie

L’écrivain Natiora Nomena Narda se prépare avec enthousiasme pour représenter Madagascar lors de la IX e édition des Jeux de la Francophonie à Kinshasa.

La IXe édition des Jeux de la Francophonie se tiendra du 28 juillet au 6 août à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Cet événement international réunira des représentants de divers pays francophones, dont Natiora Nomena Narda, qui représentera Madagascar dans la catégorie littérature avec son œuvre intitulée «Mon stylo». Ce court roman aborde l’histoire d’un homme qui partage ses connaissances avec les enfants d’un village qui ne connaissent rien à l’amour de la lecture, à l’écriture et à la langue française. «J’ai raconté l’histoire de notre vie à la campagne à travers ce livre. C’est également là-bas que j’ai été immergé dans le monde de la littérature. Mon stylo offre une perspective unique sur l’amour de la lecture et l’importance de la langue française, et j’espère que son histoire touchera le cœur des lecteurs francophones du monde entier», déclare avec enthousiasme Natiora, impatient de présenter son œuvre lors de ce concours des Jeux de la Francophonie. Natiora est un auteur depuis 2010, année où il a rencontré une légende de la littérature malgache.

Artiste inspiré

«Je suis passionné de littérature depuis mon enfance. À l’époque, j’ai commencé à écrire des poèmes lorsque je vivais à la campagne avec mes parents, là où j’étais en contact direct avec la nature, ce qui m’a beaucoup inspiré», explique-t-il. Cet écrivain a près de 200 œuvres à son compte, allant de la poésie aux romans et contes. Il se dit presque prêt pour cette rencontre avec les talents issus des pays francophones. À noter que le ministère de la Communication soutient activement les œuvres de Natiora ce mois-ci dans le cadre de son programme intitulé «Un mois, un écrivain». Une publication à son sujet sera diffusée sur la page officielle du ministère. Un atelier avec ses fans aura lieu à la Bibliothèque nationale en ce mois de juillet.