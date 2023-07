INSTITUT UNIVERSITAIRE – L’Iscam sort la promotion Iriavo de 569 diplômés

Des jeunes étudiants, des enseignants, et des familles ainsi que des proches des étudiants sont venus nombreux ce jeudi au Centre de Conférence Internationale Ivato (CCI) pour assister à la sortie de la promotion Iriavo de l’ISCAM, la 32e promotion de cette université. La joie brille sur le visage des cinq cents soixante-neuf étudiants de cette promotion issus de différents domaines et filières. « Ces 569 étudiants sont diplômés de licence, de master ainsi que de formation continue diplômante. Ils sont répartis dans différentes filières, y compris la gestion et management, la communication, les ressources humaines, le marketing, le commerce international, le design et le Management International et Développement des Affaires (MIDA) », cite Lucy Ramanohara, directeur académique de l’ISCAM dont le slogan est « Be the change », les sortants étant tous appelés à incarner le changement. Près de 40% des étudiants poursuivent le module entrepreneuriat. Certains sont déjà dans le monde de travail et d’autres en marche vers cet objectif. Les étudiants ressortent de cette école, en personnes humbles et engagées envers la société. Ils sont aussi porteurs de changement autour d’eux.