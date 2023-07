HYGIÈNE – Plusieurs personnes boivent de l’eau contaminée

Alarmant. « À Madagascar, au niveau national, 41% de la population ont des services d’eau potable de base et plus de la moitié de la population malgache (57 %) n’a pas accès à une source d’eau améliorée dont quatre personnes sur cinq boivent de l’eau contaminée par des E. Coli c’est-à- dire de la matière fécale. », peut-on lire dans un communiqué conjoint publié par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), concernant l’impact de la crise de l’eau et de l’assainissement sur les femmes et les filles, hier. C’est dangereux pour la santé. Toujours selon ce communiqué, « 1,4 million de personnes meurent chaque année en raison de l’inadéquation des services d’approvisionnement en eau, d’assainissement et d’hygiène », a souligné Maria Neira, directrice du département Environnement, changements climatiques et santé de l’OMS. Les femmes et les filles sont les plus touchées par cette crise de l’eau, mais aussi, de l’assainissement. « Non seulement les femmes et les filles courent le risque de contracter des maladies infectieuses en lien avec les installations Eau, assainissement et hygiène (EAH), telles que la diarrhée et les infections respiratoires aiguës, mais elles sont également vulnérables au harcèlement, à la violence et aux blessures, avec les conséquences néfastes qui s’ensuivent pour leur santé, lorsqu’elles doivent s’éloigner de leur domicile pour collecter de l’eau ou simplement aller aux toilettes », indique ce communiqué. Selon l’Unicef et l’OMS, il est nécessaire de poursuivre les efforts entrepris pour faire en sorte que les progrès réalisés en matière d’EAH contribuent à l’égalité entre les genres